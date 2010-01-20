В Англии потребительские цены в декабре выросли на 2,9%

Великобритания. В декабре 2009 года потребительские цены выросли на 2,9% в годовом исчислении. По сравнению с ноябрем 2009 года потребительские цены выросли на 0,6%.

Комментарий. На данном этапе рост цен рассматривается как фактор стимулирования развития экономики Великобритании. Но при этом аналитики предупреждают - необходимо вовремя принять меры по сдерживанию роста инфляции, чтобы не допустить ускорения процесса в этом году.