В Англии потребительские цены в декабре выросли на 2,9%
11:49, 20 января 2010Разное
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Великобритания. В декабре 2009 года потребительские цены выросли на 2,9% в годовом исчислении. По сравнению с ноябрем 2009 года потребительские цены выросли на 0,6%.
Комментарий. На данном этапе рост цен рассматривается как фактор стимулирования развития экономики Великобритании. Но при этом аналитики предупреждают - необходимо вовремя принять меры по сдерживанию роста инфляции, чтобы не допустить ускорения процесса в этом году.
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