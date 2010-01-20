Приток инвестиций в США продолжает рост

США. В ноябре 2009 года чистый приток капитала в американскую экономику составил 26,6 млрд. долл., что на 4,7% больше, чем в предыдущем месяце.

США. В ноябре 2009 года покупка долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составила 129,3 млрд. долл.

Комментарий. Несмотря на пессимистические прогнозы, США остаются «лакомым кусочком» для инвесторов. Даже слабость доллара не снижает их интерес.