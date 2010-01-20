Кожемякин: с Тигипко говорили о поддержке Тимошенко

БЮТ уже провел первый тур переговоров о возможной поддержке кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО со стороны Сергея ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Первый этап состоялся. Результат положительный», - сказал он. В то же время он отказался уточнить, что имеется в виду под положительным результатом.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, будет еще не один этап переговоров.

Он подчеркнул, что такие переговоры будут проведены не только с С.ТИГИПКО, но и с Юрием КОСТЕНКО, Владимиром ЛИТВИНЫМ, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ.

«С ЮЩЕНКО там сложнее, но я считаю, что его электорат ни в коем случае не проголосует за представителя Партии регионов», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

При этом, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО больше рассчитывает на победу благодаря собственным усилиям, а уже потом - благодаря поддержке других демократических кандидатов, которые не вышли во второй тур выборов.