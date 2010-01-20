Intel и IBM демонстрируют прибыль

США. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль корпорации Intel выросла на 875% - до 2,3 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По итогам 2009 года чистая прибыль Intel составила 4,4 млрд долл.

США. В четвертом квартале 2009 года прибыль корпорации IBM выросла на 9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года

Комментарий. Американские высокотехнологические корпорации смогли справиться с кризисом и теперь демонстрируют прибыль вместо убытков, как это было в 2008 году. Прошедший год показал, что американские компании способны находить выход из критических ситуаций.