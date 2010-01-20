В еврозоне падает индекс деловых ожиданий

Еврозона. В январе 2010 года индекс экономических настроений ZEW в странах еврозоны упал на 1,6 п.п., по сравнению с декабрем 2009 года.

Германия. В январе 2010 года индекс деловых ожиданий ZEW снизился на 3,2 п.п., по сравнению с декабрем 2009 года.

Комментарий. Рост пессимизма в странах Европы во многом вызван тем, что восстановление экономики идет непозволительно медленно.