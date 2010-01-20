Citigroup Inc. в 4 кв. получил убыток 7,6 млрд. долл.

США. По итогам четвертого квартала 2009 года убыток американского банка Citigroup Inc. составил 7,6 млрд. долл.

Комментарий. Проблемы некачественных активов характерны не только для украинской банковской системы. Даже крупные американские банки вынуждены нести большие убытки. Положительным фактором может быть только то обстоятельство, что объем убытков падает.