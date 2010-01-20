2009 год фактически все отрасли экономики Украины отработали «в минусе»

Украина. За 2009 год объем промышленного производства упал на 21,9%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В 2009 году объем выполненных строительных работ был на 48,2% меньше, чем в 2008 году.

Украина. В 2009 году потребление металлопродукции сократилось на 54,8%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В 2009 году производство ферросплавов сократилось на 25,8%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В 2009 году производство электроэнергии в объединенной энергосистеме сократилось на 9,8%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В 2009 году пассажиропоток упал на 11,5%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В 2009 году грузооборот упал на 22,5%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Чудо не произошло - по итогам прошлого года падение объемов производства затронуло фактически все отрасли экономики. Больше всего пострадали металлурги и строители. Их бизнес оказался самым уязвимым для кризиса. Энергетики и транспортники были более удачливыми. Но это, скорее, специфика бизнеса, чем заслуга менеджмента.