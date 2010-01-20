Бессмертный: Ющенко может “еще лет пять” оставаться Президентом

Заместитель руководителя избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что действующий Президент может “еще лет пять” оставаться в своей должности из-за судебного противостояния после второго тура выборов.

В интервью “Левому берегу” Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что прогнозирует “огромный конфликт в Административном суде, который не завершится только решениями... Гений украинских юристов доведет эту ситуацию до абсурда в Административном и Верховном Судах. Не убежден, что судебной системе этот экзамен по силам”.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, “анализируя весь спектр возможных решений, есть множество вариантов: начиная, что отношения между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО доведут до того, что еще лет пять В.ЮЩЕНКО будет Президентом, потому что они не выберут между собой, кому быть Президентом, и, заканчивая, что в Украине вообще не будет Президента”.