Томенко: 1 февраля Тимошенко обязательно придет на теледебаты

Кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в теледебатах, которые состоятся в обязательном порядке 1 февраля.

Об этом журналистам заявил заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о проведении соответствующих теледебатов.

По его словам, 1 февраля на Первом национальном телеканале между 19.00 и 22.00, в соответствии с законодательством, состоятся обязательные теледебаты продолжительностью 100 минут .

«Обязательность предусматривает то, что оба кандидата в президенты могут принимать участие в этих теледебатах только лично», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что один из кандидатов может не прийти на теледебаты, и тогда 100 минут получит его конкурент.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО уже несколько месяцев приглашает В.ЯНУКОВИЧА принять участие в подобных теледебатах.

«При любых обстоятельствах 1 февраля Ю.ТИМОШЕНКО будет на теледебатах, а будет ли В.ЯНУКОВИЧ – посмотрим, какое решение примет его штаб», - сказал Н.ТОМЕНКО.