Ющенко останется в политике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не имеет морального права уходить из политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем обращении по поводу результатов голосования в первом туре президентских выборов.

«Я выполнил свои демократические обязательства в должности Президента Украины. Но обязательства национальные и государственные не дают мне морального права уйти из политической жизни страны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что как глава государства остается гарантом соблюдения Конституции и приложит все усилия, чтобы второй тур выборов состоялся свободно, законно и демократически.

Есть ли в Украине выбор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина имеет свободные выборы, но не имеет надлежащего выбора.

Он отметил, что впереди очень сложный этап – второй тур выборов. «Его сложность в том, что Украина имеет свободные выборы и, в то же время, не имеет надлежащего выбора», - сказал Президент.

По его словам, как свидетельствует опыт, для обоих кандидатов, претендующих на пост главы государства, национальные, европейские и демократические ценности являются, в сущности, чужими, непонятными и очень далекими.

«Выражая мнение, как гражданин Украины, не вижу принципиальной разницы между обоими претендентами», - сказал В.ЮЩЕНКО.