Герман: Янукович не будет дебатировать с Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН убеждена, что кандидату в президенты Виктору ЯНУКОВИЧУ не о чем дебатировать с его соперником Юлией ТИМОШЕНКО, и поэтому он вряд ли будет принимать участие в теледебатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам, комментируя заявление заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, что 1 февраля Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в теледебатах кандидатов в президенты.

А.ГЕРМАН обвинила ряд представителей СМИ в том, что они выполняют инструкции штаба БЮТ и постоянно муссируют тему теледебатов между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО.

«В инструкциях штаба БЮТ написано абсолютно четко – делать все, чтобы журналисты на любом брифинге, на любой пресс-конференции ставили вопрос о теледебатах между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала она.

А.ГЕРМАН напомнила, что В.ЯНУКОВИЧ неоднократно заявлял, что «в чемпионате по лжи с Ю.ТИМОШЕНКО никто принимать участия не будет».

«Если нет кандидата, с которым можно говорить конструктивно о развитии Украины после президентских выборов, о том, как строить лучшую жизнь, как отстраивать экономику, то нужно говорить об этом с народом. Ю.ТИМОШЕНКО не хочет конструктивного разговора, она хочет только поливания грязью», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она отметила, что равных Ю.ТИМОШЕНКО во лжи в Украине нет.