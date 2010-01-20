ГЛАВНОЕ на 20 января (день)

Хроника дня

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Главным в первой половине дня стало сообщение об отказе НБУ предоставить правительству средства МВФ, Пенсионный фонд обещает до 25 января выплатить все пенсии, Матерям-героиням выплатят вознаграждения, переговоры о реструктуризации долгов "Укрзализныци" продолжаются...

Соцполитика

Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь этого года.

Об этом министр сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Пенсионный фонд профинансировал 77% пенсий за январь, план по собственным поступлениям – 112%», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр отметила, что выплаты пенсий осуществляются в привычном режиме. «Я думаю, что 22-23 января, в соответствии с планом, мы завершим финансирование, а 25 января завершатся выплаты пенсий», - отметила она.

Павленко: Выплаты матерям-героиням начнутся с 1 февраля

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что единоразовые выплаты многодетным матерям, которые получили почетные звания «Мать-героиня», начнутся с 1 февраля.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

«Сегодня правительство приняло решение, согласно которому всем женщинам, которым почетное звание «Мать-героиня» присвоено в 2009 году, а также в 2010-м, эти выплаты будут осуществлены на протяжении 2010 года», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, правительство утвердило распределение средств и, начиная с 1 февраля, единовременные вознаграждения матерям-героиням начнут выплачиваться. Министр уточнил, что общая сумма расходов составляет 150 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что на сегодняшний день в Украине 23 тысячи 696 женщин получили почетное звание «Мать-героиня». Согласно указу Президента при присвоении этого звания предусмотрена единовременная выплата в размере 6,690 тыс. грн.

Министр напомнил, что в госбюджете на 2009 год на эти цели было предусмотрено 35 млн. грн.

«Артек» и «Молодая гвардия» начнут свои первые смены 6 февраля

Международный детский центр «Артек» и Детский центр «Молодая гвардия» начнут свои первые смены этого года 6 февраля.

Об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

«В этом году никаких проблем с началом работы «Артека» и «Молодой гвардии», несмотря на отсутствие госбюджета, не будет. Первая смена и в «Артеке», и в «Молодой гвардии» начнется 6 февраля», - сказал он.

Министр уточнил, что «Артек» на первую смену сможет принять 1800 детей, а «Молодая гвардия» - 400 детей.

Финансы

В госбюджет от размещения ОВГЗ поступило 156,9 млн. грн.

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое состоялось вчера, 19 января, в государственный бюджет Украины поступило 156,954 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в результате продажи ОВГЗ со сроком погашения 5 мая 2010 года и средневзвешенной доходностью 22,5% в госбюджет поступило 18,784 млн. грн.; со сроком погашения 14 июля 2010 года под 22,39% – 31,607 млн. грн.; со сроком погашения 31 октября 2012 года под 25,55% – 106,563 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед Нацбанком Украины).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2009 год составил 22,450 млрд. грн., в том числе основной долг – 17,925 млрд. грн., выплата дохода – 4,525 млрд. грн.

Минфин уточняет размер дефицита госбюджета-2009

Министерство финансов Украины продолжает работу по уточнению размера дефицита при выполнении государственного бюджета на 2009 год.

Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Насколько мы видим, дефицит общего фонда бюджета составит приблизительно 16 млрд. грн. По специальному фонду мы уточняем цифру», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2009 года сведен с дефицитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Сводный бюджет – с дефицитом 28 млрд. 414,1 млн. грн. Налоговые поступления в Госбюджет за отчетный период составили 115 млрд. 106,1 млн. грн., неналоговые – 43 млрд. 498,3 млн. грн.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Нацбанк отказал правительству в предоставлении средств МВФ

Национальный банк Украины до сих пор отказывается предоставлять правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее в Международном валютном фонде (МВФ) для проведения внешних операций.

Об этом журналистам заявил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, отвечая на вопрос, какой объем из этой суммы уже использован при расчете за газ в январе.

И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее договоренность об этом была достигнута с МВФ.

«Это решение (о возможности выделения средств из золотовалютных резервов – УНИАН) было принято, оно было одобрено советом директоров МВФ, доведено до Минфина, до Нацбанка, между тем оно не выполнено Национальным банком ни на одну копейку», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что механизм перевода средств правительству очень простой, а аргументы Нацбанка, которые он приводит для объяснения отказа от процедуры, не убедительны. «Механизм очень простой, есть кредитор, который в свое время предоставил займ. Речь идет о том, что часть этого займа вместе с активом и обязательствами передать другому заемщику. Нацбанк мотивирует отказ якобы несоответствием закону о Национальном банке и банках и банковской деятельности, заявляя, что это якобы нецелевое использование золотовалютных резервов. Это является не совсем корректным, потому что, по сути, это является для Национального банка погашением его обязательств перед МВФ. То есть, он на самом деле не передает золотовалютные запасы, а передает активы и обязательства, тем самым погашая свои обязательства перед МВФ», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.

Комментируя заявление Секретариата Президента о том, что расчет за газ в январе стал возможен благодаря вмешательству в ситуацию Президента Виктора ЮЩЕНКО, И.УМАНСКИЙ сказал, «все произошло на день раньше, чем Президент вмешался в эту ситуацию. Но я благодарю Президента за то, что он действительно не мешал проведению этой операции и поддержал ее проведение уже на завершающем этапе».

Экономика

Украна, Россия и Армения больше всех пострадали во время кризиса

Россия, Украина и Армения больше всех среди стран СНГ пострадали от мирового экономического кризиса. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Кризис показал, что в 2009 году СНГ разделилось на 2 группы: есть Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, где экономика идет с плюсом, остальные же страны существенно пострадали от кризиса", - отметил он.

Положительную динамику продемонстрировали экономики Узбекистана - 8 проц за 3 квартала 2009 г к аналогичному периоду 2008 г, Азербайджан - 6,1 проц, Таджикистан - 2,7 проц, Киргизия - 2,9 проц. При этом, согласно данным за январь-сентябрь 2009 г к аналогичному периоду 2008 г, падение армянской, украинской и российской экономик составили 18,3 проц, 15,9 проц и 9,9 проц соответственно.

Кроме того, по словам В.Соколина, за этот период реальная зарплата населения "везде, кроме России и Украины, выросла даже при отрицательных темпах роста экономики". Самый большой рост зарплат продемонстрировал Таджикистан - на 21,4 проц. Реальная заработная плата в России и Украине за 3 квартала 2009 г снизилась на 3,5 проц и 10,1 проц соответственно.

Причины такой ситуации, как отметил глава статистического комитета, "очень банальны". "Мы и Украина очень зависим от внешних рынков", - напомнил он, обратив внимание на "особую политическую ситуацию на Украине", которая также усугубила проблему экономики.

ТЭК

Нафтогаз в январе намерен закупить газа на 550 млн. долл.

В январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» намерен закупить у ОАО «Газпром» газа на 530-550 млн. долл.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«В январе сумма составит 530-550 млн. долл.», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Транспорт

ВР приняла закон о поддержке самолетостроения

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки самолетостроительной промышленности».

“За” проголосовали 345 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено предоставление льгот по налогообложению для этой отрасли, а также упрощение таможенных процедур.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» (относительно отчетности Нацсовета).

Этим законопроектом предусматривалось, в частности, предоставить возможность Верховной Раде по предложению Президента Украины или не менее трети народных депутатов от конституционного состава ВР рассматривать вопрос о внеочередном отчете Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по отдельным вопросам его деятельности.

За такое решение проголосовало всего 185 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не поддержал решения об отправке данного законопроекта на повторное второе чтение, потому он является отклоненным.

Переговоры с кредиторами "Укрзализныци" еще не завершены

На сегодняшний день переговоры с кредиторами о реструктуризации долга "Укрзализныци" на сумму свыше 550 млн. долларов еще не завершены, однако есть надежда, что в ближайшее время они получат новый импульс для продолжения.

Об этом сегодня журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он не смог назвать ориентировочные сроки окончания этих переговоров и решения данного вопроса.

«Пока сказать сложно. В первую очередь, это будет зависеть от самих кредиторов», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Министр подчеркнул, что, к сожалению, в конце 2009 года ситуация по оценке рисков Украины была не настолько оптимистичной, как надеялись правительство и кредиторы.

«Начало года и оценка рисков Украины в январе изменилась. Ситуация улучшается и, я думаю, что в этом контексте переговорный процесс сдвинется с места», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит выдан на три года с отсрочкой платежа. Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе 2009 г., второй – в ноябре 2009 г.. В августе транш был выплачен, а в ноябре «Укрзализныця» обратилась к банку с просьбой реструктуризировать долг. «Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату 440 млн. долл. долга в среднем на срок около двух с половиной – трех лет.

Консультантом по реструктуризации синдицированного кредита выбрана компания Squire Capital.

В Киеве линию скоростного трамвая сдадут до конца 2010 г.

В Киеве реконструированную линию скоростного трамвая строители должны сдать в эксплуатацию до конца 2010 года.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№6) со ссылкой на заместителя генерального директора КП “Киевпасстранс” Владимира АСАДЧЕГО.

По его информации, работы по реконструкции линии остановились из-за погодных условий, в связи с чем завершение реконструкции было отсрочено.

В.АСАДЧИЙ сообщил, что соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель. Таким образом, строительство первой очереди трамвайной линии планируют завершить позднее на два месяца, то есть до конца марта.

“Имеется в виду прокладка колей и обустройство остановочных комплексов на маршруте от Кольцевой дороги до бульвара Лепсе”, - объяснил он.

“До конца 2010 года строители сдадут в эксплуатацию всю линию скоростного трамвая”, - сказал В.АСАДЧИЙ.

Сейчас строители освобождают строительные территории от снежных завалов, а колеи от обледенения. Одновременно с этим продолжаются работы по обустройству платформ и станций. Стоимость работ по реконструкции всей линии скоростного трамвая оценивают в 422 млн. грн. “В настоящее время средства поступают своевременно и в полном объеме. Для завершения строительства первой очереди нужно еще 50 млн. грн.”, - сказал В.АСАДЧИЙ.

Агро

Украина приостановила на три месяца пошлины на российскую аммиачную селитру

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины сообщила об остановке действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину российского нитрата аммония (аммиачной селитры) сроком на 3 месяца (решение комиссии №АД – 224/2010/4403-47). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в «Урядовом курьере» от 19 января 2010 г. №9, сообщает АПК-Информ.

Так, в частности, отмечается, что 13 января т.г. согласно закону Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта» Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела информацию, поданную Минагрополитики, комментарии отечественных производителей, а также выводы Минэкономики Украины по поводу соответствия национальным интересам действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ.

По результатам этого комиссия установила, что экономические условия на рынке Украины изменились таким образом, что в национальных интересах имеется необходимость остановить действие антидемпинговых мер относительно импорта российской аммиачной селитры.

Решение вступает в силу со дня опубликования этого сообщения, т.е. 19 января 2010 г.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,11 грн./долл., продают – по 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 19 января.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,8%, по сравнению с 19 января, и сегодня составляет 11,54 грн./евро, продажи – на 0,9%, до 11,71 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,43-11,65 грн./евро, по продаже – в пределах 11,66-11,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 19 января, понизился на 1,3% и составляет в среднем 0,2634 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2740 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2701 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2702-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,12 грн./долл., продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева также понизился на 0,9%, по сравнению с 19 января, и сегодня составляет 11,54 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,72 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,45-11,65 грн./евро, по продаже – в пределах 11,66-11,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 января, понизился на 1,9% и сегодня составляет 0,2608 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2747 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2701 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0055, к евро – 11,431053, к российскому рублю – 0,2712.