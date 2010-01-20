Новое мощное землетрясение на Гаити

Новое землетрясение произошло в островном государстве Гаити. Его мощность составила 6,1 баллов, передает РИА "Новости" со ссылкой на геологическую службу США.

Подземный толчок был зафиксирован в 6:03 по местному времени (13:03 по киевскому). Эпицентр находился в 56 км к северо-западу от столицы страны Порт-о-Пренса.

По сообщениям из этого города, люди в панике выбежали на улицы, передает ИТАР-ТАСС.

Сейсмологи ожидали повторения природной катастрофы. Два подземных толчка магнитудой 7 и 5,9 произошли один за другим у побережья Гаити 12 января 2010 года. Погибли, по разным оценкам, от 50 тысяч до 200 тысяч человек, около 3 миллионов пострадали.

Число погибших при землетрясении у побережья Гаити достигло 75 тысяч человек, еще 250 тысяч получили ранения, а один миллион жителей островного государства остались без крова, сообщили ранее в правительстве страны.

ООН на прошлой неделе призвала собрать на помощь жертвам стихии 562 миллиона долларов и объявила о выделении Гаити в общей сложности 25 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.