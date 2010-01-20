Главное на 20 января (вечер)

Финансы

Правление Национального банка Украины продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «КБ «Владимирский» с 17 января по 16 апреля 2010 г. включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц.

Об этом сказано в сообщении регулятора, обнародованном на его официальном сайте.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 13,84 млн. долл. США по курсу 8,01 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 49 банков.

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») на 1,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«На сегодняшний день уставный капитал банка составляет 10 млрд. 3,5 млн. грн. и после увеличения он будет, соответственно, 11 млрд. 803,5 млн. грн», - сказал И. УМАНСКИЙ.

Право на реализацию в 2010 г. имущества, арестованного государственной исполнительной службой Министерства юстиции, получили 5 украинских компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

В частности, это ЧП “Специализированное предприятие “Юстиция”, Государственная акционерная компания “Национальная сеть аукционных центров”, ЧП “Нива – В.Ш.”, ООО “Юнор” и госпредприятие “Укррезерв”.

Соответствующие результаты тендера по определению специализированных организаций–реализаторов подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

По словам министра, при рассмотрении заявок оценивались наличие в компании квалифицированных специалистов, в том числ,е специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов. Определялась готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества, как ликвидного, так и неликвидного. А также другие условия, закрепленные Положением об условиях и порядке проведения тендеров по определения специализированных организаций для реализации арестованного госисполнителями имущества, – наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и т.д.

В ходе тендера также выяснялись технические возможности претендентов для оглашения информации. Компании, которые получили право реализовывать конфискат, обязаны размещать информацию об имуществе на специальном веб-сайте по адресу: https://trade.informjust.ua/

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1025/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1130/8,1285. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1130/8,1250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:15 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2729/0,2742, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2733/0,2741. К закрытию цены установились на уровне 0,2733/0,2740.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6775 (-0,0724).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4192/1,4194, а к 15:20 упали до 1,4133/1,4135.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4990/11,5505, к 12:00 цены составили 11,5145/11,5365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 11,4685/11,4870.

Новости ТЭК

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала допэмиссию НАК "Нафтогаз Украины" на 12 млрд. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины второй раз за 2009 год принял решение увеличить уставный капитал НАК «Натофгаз Украины». Согласно постановлению правительства №1406 от 23 декабря т.г., уставный фонд госхолдинга будет увеличен на 49,7%, или 12 млрд. грн., – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Строительство

Строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2009 года снизили объемы работ на 48,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ по подготовке строительных участков на 41,4% – до 1 млрд. 602,4 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – на 48,6% - до 32,031 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 44,9% - до 4 млрд. грн., по завершению строительства – на 67,2% - до 208,9 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 81,1% - до 37,1 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,2% от общего объема, по капитальному ремонту – 14,7%, по текущему ремонту – 6,1%.

26 января под председательством директора Департамента по стадионам и безопасности УЕФА Марка ТИММЕРА состоится инспекционный визит по вопросам хода выполнения работ на проектах украинских стадионов, которые будут принимать финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщает официальный веб-портал ФФУ со ссылкой на пресс-службу Местного организационного комитета «Евро 2012 Украина».

Специалисты УЕФА заслушают отчеты о выполнении проектов спортивных арен в Киеве, Львове и Харькове. На основании сделанных выводов эксперты УЕФА составят очередной отчет по стадионам.

Кроме высокопоставленных должностных лиц УЕФА участие во встречах с представителями проектных компаний стадионов будут принимать специалисты МОК «Евро 2012 Украина».

По словам директора турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, эксперты УЕФА намерены убедиться, что возведение спортивных арен проходит в соответствии с утвержденными графиками и сопровождается бесперебойным финансированием.

(УНИАН)