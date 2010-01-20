Анонс на 21 января

Состоится визит премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Днепропетровск

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Состоится брифинг первого заместителя начальника Главного пассажирского управления “Укрзалізниці” Игоря Бреуса на тему: «Итоги пассажирских перевозок во время новогодних и рождественских праздников».

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Состоится заседание НКРЭ.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины проведет День открытых дверей. Состоится пресс-конференция председателя отделения Нины Доктаренко, во время которой будет обнародована информация об итогах деятельности отделения за 2009 год и план работы на 2010 год.

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Состоится пресс-конференция на тему: "Помощь Всемирного банка: коррупция, бедность, смерть?" при участии кандидата технических наук Ивана Галенко, главы Комиссии по инновационной и инвестиционной деятельности Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете Министров Украины. Организатор: Ассоциация "Украинские электроника, компьютеры, кассовые аппараты".

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Деполитизация украинской энергетики как способ предотвращения ее дальнейшего развала”. Новое обострение политической борьбы в Украине может поставить новые вызовы перед энергетической отраслью, связанные с возможностью дальнейше дестабилизации в государстве. Что может остановить процесс развала энергетики в Украине? Осознают ли политические силы и клановые группировки свою критическую зависимость от состояния энергетической отрасли Украины и перспектив ее развития? Каким образом можно консолидировать противоборствующие политические силы ради сохранения отрасли и создания перспектив ее развития? на эти и другие вопросы будут отвечать: экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, экс-первый зам.министра иностранных дел Александр Чалый, президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук, независимый эксперт в сфере энергетики Александр Нарбут (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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