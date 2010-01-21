Опрос: Янукович опередит Тимошенко на 15%

Среди избирателей, готовых принять участие в голосовании во время второго тура выборов Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ имеет поддержку на 15% большую, чем действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения относительно намерений граждан голосовать во втором туре президентских выборов, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Пресс-релиз об исследовании, которое проводилось 4-13 января, был размещен сегодня на сайте этого научного учреждения (http://www.kiis.com.ua).

Респондентов, в частности, просили ответить на вопрос: «Представьте, что сейчас – второй тур президентских выборов, и в бюллетене остались только Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ. Вы можете проголосовать за одно из них, против обоих или не принимать участия в голосовании. Что Вы выбираете?»

Также, по данным КМИС, граждан, которые готовы принять участие во втором туре выборов, в Украине 74%.

Симпатии опрошенных разделились так: лидер оппозиции получил бы 55,9% голосов, а Ю.ТИМОШЕНКО – 40,7%. Также 3,4% украинцев не поддержали бы во втором туре ни одного из этих кандидатов.

В то же время, по данным исследования, среди всех граждан Украины, которые имеют право принимать участие в выборах, В.ЯНУКОВИЧА поддерживают 41,4%, а Ю.ТИМОШЕНКО – 30,1%. При этом 13,9% респондентов проголосовали бы против всех.

Исследование проводилось 4-13 января 2010 года. Методом интервью было опрошено 2040 респондентов, которые живут во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве за стохастической выборкой, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.