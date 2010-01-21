ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Коломойский через суд добился нефтяных привилегий», в котором пишет - суд приостановил действие постановления правительства, которое кардинально меняло порядок проведения аукционов по продаже нефти и было крайне невыгодно группе "Приват"…

http://delo.ua/biznes/rynki/kolomojskij-cherez-sud-dobilsja-neftjanyh-privilegij-136337/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: В декабре украинские ГОКи вышли на докризисные показатели» пишет - январь дает повод для оптимизма: в этом месяце украинские металлургические предприятия могут увеличить производство на 9% по сравнению с декабрем — до 3 млн. тонн. Это на 41% больше показателей января 2008 года…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-v-dekabre-goki-vyshli-na-dokrizisnye-136359/

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«Дело» в материале «МТСБУ накажет страховщика за демпингование» пишет - участники рынка страхования ответственности автовладельцев за рубежом «Зеленая карта» обвиняют «Украинскую экологическую страховую компанию» (УЭСК) в неконкурентных методах ведения бизнеса…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/mtsbu-nakazhet-strahovcshika-za-dempingovanie-136381/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Премьер-министр не привлекает Сергея Тигипко» пишет – Юлия Тимошенко обнародовала подробности переговоров с бизнесменом Сергеем Тигипко, который по итогам первого тура выборов занял третье место. Тимошенко пообещала ему пост главы правительства, в случае если она при его поддержке станет президентом. Тигипко, а также лидер партии "Фронт перемен" Арсений Яценюк вчера заявили о своем отказе поддержать во втором туре лидеров гонки – Виктора Януковича и Юлию Тимошенко. Эксперты считают, что они поступили правильно и имеют все шансы закрепиться в большой политике…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1307571

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Свободное падение» пишет – по результатам прошлого года Украина опустилась на десять позиций в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation. Экономика страны признана менее свободной, чем в Белоруссии и Узбекистане. Эксперты считают, что падение в рейтинге является следствием антикризисной политики государства, и ожидают улучшения ситуации по мере выхода страны из экономического кризиса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1307587

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Издание «Экономические известия» в материале «Энергетику перестраивают в тормоз» пишет - украинский энергокомплекс вступил в 2010 г. в условиях начала тенденции долгосрочного роста энергопотребления, а также в условиях срыва реализации первого этапа Энергетической стратегии на период до 2030 г. и полностью замороженных реформ в отрасли, без которых будущее инвестиционное развитие сектора не представляется возможным…

http://eizvestia.com/markets/full/4188716

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Также «Экономические известия» в публикации «Минфин вымогает у НБУ $2 млрд.» пишут - Уманский заявил, что Нацбанк должен дать Кабмину $2 млрд. из резервов, но отказывается это сделать. Причем в заявлении он ссылается на МВФ. НБУ аргументирует отказ прописанными в законах постулатами. По мнению эксперта, «эта ситуация дает карт-бланш для подобных заявлений. Оказывается, что все правы — и Нацбанк, и правительство. Ясно, что когда платить пенсии нечем, начинается вырывание денег из рук»…

http://eizvestia.com/fin/full/4188724

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«Газета по-киевски» в материале «Вот и кончилось «глобальное потепление» пишет - нынешняя холодная зима заставляет прислушаться к ученым, которые называют истерию вокруг «парникового эффекта» коммерческим мифом…

http://mycityua.com/articles/world/2010/01/21/070618.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Производство в Украине тихонько поднимается» пишет – по подсчетам Госкомстата, по итогам 2009 года спад зафиксирован во всех отраслях экономики Украины. По мнению экспертов, на восстановление докризисного уровня потребуется не менее двух лет…

http://www.segodnya.ua/news/14108980.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Популистский закон о кредитных ставках – больше проблем, чем помощи…» пишет - проект закона о запрете банкам единолично изменять условия кредитного договора, гуляющий этажами Рады с 2008 года, принят в первом чтении. Но нужно ли его приятие в целом?..»

https://economics.unian.net/rus/detail/33576

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Не так даете!» пишет – Китай и Россия примерно поровну потратили на поддержку продаж автомобилей. И результат одинаковый: изменение рынка почти на 50%. Только с разным знаком: в Китае - рост, а в России - падение. Издание выясняет, в чем дело?

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/21/223391

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Издание «Известия» в публикации «$200 за баррель обещают к осени» пишет – эпоха высоких цен на нефть может скоро вернуться. К концу года мир столкнется с нехваткой "черного золота". И цена на него начнет стремительно расти, заявили эксперты Goldman Sachs. Получается, что в Россию возвращается "золотой век"? Отнюдь, уверены экономисты. Россия уже никогда не будет такой, как до кризиса…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137503/

(УНИАН)