ЦИК увеличил расходы на выборы президента

Центральная избирательная комиссия 20 января внесла изменения в ряд финансовых документов для проведения выборов президента Украины.

Как сообщили УНИАН в секретариате комиссии, в частности, внесены изменения в Распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных для подготовки и проведения выборов президента на 2010 год, утвержденного постановлением ЦИК от 5 января 2010 года №11.

Как отметили в ЦИК, общая сумма расходов на 2010 год составляет 969 млн. 600 тыс. грн. После внесенных изменений средства распределены таким образом: на нужды Центральной избирательной комиссии – 23 млн. 208 тыс. 485 грн., окружных избирательных комиссий – 32 млн. 717 тыс. 914 грн., участковых избирательных комиссий – 462 млн. 268 тыс. 284 грн., для проведения повторного голосования – 451 млн. 405 тыс. 317 грн.

Соответственно, были внесены изменения в смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов президента.

Кроме того, комиссия внесла изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий ряда территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов президента.

Также внесены изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Украины 17 января 2010 года для нужд участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на 2010 год.

В результате общая сумма расходов увеличилась и составляет 3 млн. 100 тыс. грн., информировали в ЦИК.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия установила ряд форм избирательных документов для проведения повторного голосования по выборам президента Украины 7 февраля 2010 года.

А именно:

- формы избирательных документов относительно передачи и принятия избирательных бюллетеней для повторного голосования по выборам президента 7 февраля 2010 года;

- формы представлений относительно кандидатур в состав избирательных комиссий для проведения повторного голосования по выборам президента Украины 7 февраля 2010 года;

- формы удостоверений, председателя, секретаря, члена окружной и участковых избирательных комиссий для проведения повторного голосования по выборам президента Украины 7 февраля 2010 года;

- формы актов участковых избирательных комиссий для обеспечения проведения повторного голосования по выборам президента Украины 7 февраля 2010 года;

- формы протоколов избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках и об итогах повторного голосования в пределах территориального избирательного округа, актов о выдаче копий протокола о подсчете голосов избирателей на избирательных участках для проведения повторного голосования по выборам президента Украины 7 февраля 2010 года.