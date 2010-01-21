Англия. Безработица не сокращается, а зарплаты растут

Великобритания. В декабре 2009 года уровень безработицы был аналогичен показателю ноября и оставил 5%.

Великобритания. В ноябре 2009 года средняя заработная плата с учетом бонусов выросла на 1,6%, по сравнению с ноябрем 2008 года.

Комментарий. Рост заработной платы без снижения уровня безработицы - крайне негативный фактор. Положение дел может критически повлиять на рентабельность бизнеса.