Англия. Безработица не сокращается, а зарплаты растут
11:05, 21 января 2010Разное
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Великобритания. В декабре 2009 года уровень безработицы был аналогичен показателю ноября и оставил 5%.
Великобритания. В ноябре 2009 года средняя заработная плата с учетом бонусов выросла на 1,6%, по сравнению с ноябрем 2008 года.
Комментарий. Рост заработной платы без снижения уровня безработицы - крайне негативный фактор. Положение дел может критически повлиять на рентабельность бизнеса.
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