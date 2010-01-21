В Германии индекс цен производителей в декабре снизился на 0,1%

Германия. В декабре 2009 года индекс цен производителей снизился на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с декабрем 2008 года - упал на 5,2%

Комментарий. Самое негативное в этой ситуации заключается в том, что падение цен производителей состоялось в условиях, когда рынок ожидал роста. Немецкой экономике нужен допинг для уверенного подъема в этом году, а повышение цен на промышленную продукцию могло бы им стать.