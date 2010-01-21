В Германии индекс цен производителей в декабре снизился на 0,1%
11:11, 21 января 2010Разное
0
Германия. В декабре 2009 года индекс цен производителей снизился на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с декабрем 2008 года - упал на 5,2%
Комментарий. Самое негативное в этой ситуации заключается в том, что падение цен производителей состоялось в условиях, когда рынок ожидал роста. Немецкой экономике нужен допинг для уверенного подъема в этом году, а повышение цен на промышленную продукцию могло бы им стать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter