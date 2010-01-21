ВВП Китая в 2009 г. составил 8,7%

Китай. В четвертом квартале 2009 года ВВП Китая выросло на 10,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2009 года рост ВВП Китая составил 8,7%.

В декабре 2009 года инфляция в Китае составила 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

В декабре 2009 года индекс цен производителей вырос на 1,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

По итогам 2009 года объем внешней торговли Китая снизился на 13,9%, по сравнению с 2008 годом.

В 2009 году объем выданных кредитов китайскими банками вырос на 32%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Данные о результатах работы китайской экономики за прошлый год настолько противоречивы, что это принимает угрожающий характер. Все больше аналитиков склоняются к мнению, что высокий рост китайской экономики в условиях кризиса - еще один «пузырь», который может спровоцировать новый кризис, уже с азиатским оттенком. Если положительные показатели удалось достичь на фоне мощного кредитования китайской экономики, то тогда они выглядят вполне правдоподобно.