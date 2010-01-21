Показатели Bank of America и Morgan Stanley за 2009 г. хуже прогноза

США. За четвертый квартал 2009 года чистый убыток Bank of America составил 194 млн. долл., тогда как за 2009г. убыток достиг 1,8 млрд долл.

США. За четвертый квартал 2009 года чистая прибыль Morgan Stanley составила всего 413 млн. долл. По итогам 2009 года чистый убыток составил 93 цента на акцию.

Комментарий. Результаты работы американских банков за четвертый квартал оказались значительно хуже прогнозов. Это является одним из главных факторов падения акций на фондовом рынке США и ухудшения экономической ситуации в стране.