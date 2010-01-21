В Украине индекс промпродукции в 2009 г. упал на 21,9%

Украина. По итогам 2009 года индекс промышленной продукции упал на 21,9%. Самое большое падение - «минус» 58% - зафиксировано в производстве транспортных средств и оборудования, самое меньшее - 3,4% - в производстве кокса, продуктов нефтепереработки.

Комментарий. Прошедший год показал, что украинская промышленность понесла существенные потери. Еще долго придется восстанавливать разрушенное кризисом.