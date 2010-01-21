ЦИК принял две трети протоколов с "мокрыми печатями"

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11.00 приняла 156 протоколов с "мокрыми печатями" от окружных избирательных комиссий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, за сегодняшний день комиссия приняла 14 протоколов окружных избиркомов.

В целом в ЦИК должно поступить 226 протоколов, чтобы официально объявить результаты выборов.