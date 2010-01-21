ЦИК принял две трети протоколов с "мокрыми печатями"
12:10, 21 января 2010Разное
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За сегодня - 14
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11.00 приняла 156 протоколов с "мокрыми печатями" от окружных избирательных комиссий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
В частности, за сегодняшний день комиссия приняла 14 протоколов окружных избиркомов.
В целом в ЦИК должно поступить 226 протоколов, чтобы официально объявить результаты выборов.
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