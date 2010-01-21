ГЛАВНОЕ на 21 января (день)

Хроника дня

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Финансы

Парламент запретил банкам увеличивать проценты по кредитам

Верховная Рада Украины запретила финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах» проголосовали 370 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает внесение дополнений в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины “О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг”, в соответствии с которыми наряду с банками, также будет и другим финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.

Обама намерен ввести новые ограничения для банков

Президент США Барак Обама намерен ограничить размеры банков и торговлю за счет собственных средств, чтобы снизить риски от их деятельности для экономики. Об этом Обама объявит уже сегодня, 21 января, сообщает Дело.

Обама намерен ограничить риски, которые берут на себя банки. Лимит на размеры банков должен снизить перспективу разрастания их бизнеса до масшабов, угрожающих экономике всей страны. Кроме того, мера должна защитить свободу конкуренции на финансовом рынке. Однако какими именно будут инициативы Обамы, пока неизвестно. С 30-х гг. XX в. до 1999 г. в США действовал акт Гласса-Стигела, разделявший банковский и инвестиционный бизнес финансовых компаний. На данный момент в Конгрессе уже рассматривается закон, позволяющий регуляторам заставить крупные финансовые институты продавать подразделения, которые могут представлять угрозы финансовой системе.

Выступление Обамы ожидается сразу после его встречи с Полом Волкером, советником администрации США и бывшим членом совета ФРС, чьи взгляды на необходимые изменения в банковской сфере остаются гораздо более жесткими, чем у американского Минфина. В частности, он активно выступает за введение ограничений на трейдинговые операции за счет собственных средств банков (proprietory trading).

"Несколько месяцев назад президент начал обсуждать со своей командой необходимость включить в финансовые реформы более четкие и сильные меры, чтобы ограничить сами размеры финансовых институтов и их возможность увлекаться рисками", — заявил представитель администрации. По его словам, новые предложения будут включать в себя конкретные ограничения по объемам и сложности proprietary trading. После этого администрация начнет работать с Сенатом, чтобы быстро провести эти законы. Больше всего эта инициатива угрожает бизнесу Bank of America, Wells Fargo, and JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.

Кроме того, в этом месяце администрация Обамы объявила о том, что крупнейшие банки США должны будут выплатить правительству 90 млрд долларов в течение 10 лет: это, по мнению властей, минимум, которым банки обязаны за их спасение со стороны государства.

Напомним, 14 января президент США Барак Обама заявил, что банки Уолл-стрит должны вернуть в бюджет 117 млрд долларов средств налогоплательщиков, и раскритиковал банки за "гигантские прибыли и неприличные бонусы в тех компаниях, которые существуют прежде всего благодаря поддержке американского народа". Для этого будет введен специальный сбор для 50 крупнейших финансовых институтов США, включая американские подразделения крупных иностранных банков.

ВБ: Темпы роста мировой экономики в нынешнем году составят 2,7%

Темпы роста мировой экономики в 2010 году составят 2,7%, в 2011 году - 3,2%, сообщает k2kapital со ссылкой на данные доклада Всемирного банка (ВБ).

Согласно данным ВБ, ход глобального экономического возрождения к концу 2010 года несколько замедлится, поскольку начнет ослабевать стимулирующее воздействие предпринятых правительствами стран финансовых вливаний. Финансовые рынки по-прежнему будут испытывают проблемы, а уровень безработицы останется высоким.

Эксперты ВБ считают, что ВВП развивающихся стран увеличится в нынешнем году на 5,2%, а в следующем - на 5,8%. Для сравнения, в 2009 году рост составил 1,2%. Экономика же развитых стран, испытавшая спад на 3,3% в прошлом году, выходит из кризиса не так быстро: в этом году ВВП возрастет на 1,8%, в 2011 году - на 2,3%.

Объемы всемирной торговли, сократившиеся в минувшем году на 14,4%, увеличатся, как считают эксперты, в нынешнем году на 4,3% и на 6,2% - в следующем.

Согласно данным доклада, цены на нефть будут в целом стабильными - в среднем $76 за баррель, а цены на другие товары поднимутся в среднем лишь на 3% в 2010 году и еще на 3% в 2011 году.

ТЭК

Суд РФ обязал Газпром выплатить EuRoPolGaz долг за транзит газа

Высший арбитражный суд Российской Федерации обязал ОАО «Газпром» заплатить польско-российской компании EuRoPolGaz 25 млн. долл. долга за транзит газа в Германию в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет Gazeta Wyborcza.

По информации газеты, дочка «Газпрома» Gazprom Eksport должна заплатить 23 млн. долл. долга за транзит газа, 1,88 млн. долл. - проценты за пользование деньгами, а также оплатить стоимость рассмотрения дела в суде в размере около 40 тыс. долл.

Издание отмечает, что решение суда, который в декабре 2009 года принял аналогичное решение, обжалованное «Газпромом», больше обжалованию не подлежит.

Данный долг возник из-за того, что «Газпром» с 2006 года оплачивал транзит газа по польской территории по тарифу 1,84 долл. за тысячу кубометров на 100 километров вместо утвержденного польскими властями 1,92 доллара.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который в декабре заблокировал утверждение нового газового договора с РФ, на этой неделе дал понять, что поляки могут «простить» долг в обмен на скидки на поставляемый газ.

«Сарматия» увеличила уставный капитал

Акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» на заседании 20 января 2010 года решили увеличить уставный капитал компании на 1,8 млн. долл. – до 5 млн. долл.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

По его словам, законодательство дает акционером два месяца на перечисление средств для увеличения уставного капитала. С.СКРИПКА не исключил, что деньги могут быть перечислены и раньше, однако отметил, что в Украине получение лицензии на перечисление средств за рубеж занимает месяц.

Также С.СКРИПКА сообщил, что акционеры компании утвердили незначительные изменения в уставе «Сарматии».

Как сообщал УНИАН, «Сарматия» увеличивает уставный капитал для того, чтобы профинансировать ряд работ, выполнение которых необходимо для получения средств Еврокомиссии на реализацию проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Напомним, в августе 2009 года Польша оставила проект ЕАНТК на базе «Одесса-Броды-Плоцк» в списке приоритетных, которые могут рассчитывать на дофинансирование со стороны Евросоюза.

ЕС может выделить на строительство трубопровода и техническую поддержку проекта около 110 млн. евро, что составляет около 25% стоимости строительства трубопровода через польскую территорию. Остальные средства «Сарматия» планирует привлечь от европейских финансовых институтов и частных инвесторов.

Транспорт

«Укрзализныця» перевезла свыше 2 млн. пассажиров за праздники

На Новый год и Рождество «Укрзализныця» перевезла свыше 2 млн. пассажиров, из них почти 190 тыс. – дополнительными поездами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника главного пассажирского управления ведомства Игорь БРЕУС.

По его информации, на этот период было назначено 56 дополнительных поездов, из них 26 – в западном направлении и 16 - в крымском.

В период зимних праздников «Укрзализныця» задействовала около 5,6 тыс. вагонов: из них плацкартные составляли 55%, купейные - 35%, вагоны СВ – 4%.

И.БРЕУС подчеркнул, что все плановые работы по подготовке вагонов были выполнены вовремя, несмотря на то, что требования к зимним перевозкам намного жестче, чем к летним.

Движение на дорогах Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей осложнено

Осложнено движение на автодорогах Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей из-за ухудшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 в Кировоградской области осложнено движение на автодорогах Компанеевка – Устиновка, Городище – Шпола – Новоукраинка – Устиновка, Устиновка – Долинская – Петрово – Желтые Воды.

В Херсонской области проезд осложнен на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог).

В Николаевской области местами осложнено движение на автодороге Александровка – Кировоград – Николаев.

На зимнем содержании дорог работают 1484 механизма и 2520 рабочих.

По данным министерства, за последнее время нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса и связи (железнодорожного, авиационного, морского, автомобильного транспорта, метрополитена и подразделений Госспецтрансслужбы) из-за ухудшения погодных условий на территории Украины не произошло.

В то же время Белгород-Днестровский морской торговый порт работает с ограничением по погоде, на Керчь–Еникальском канале движение ограничено ввиду погодных условий.

В Крыму продлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг.

Как сообщает крымское управление МЧС, в автономии ожидается дождь, сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Возможно усиление скорости северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.

Проезд по крымским дорогам свободен.

Как сообщал УНИАН, Крым живет в условиях штормового предупреждения уже несколько дней.

В понедельник местное управление МЧС сообщило, что 19-20 января в автономии будут дождь с переходом в снег, сильная гололедица, налипание мокрого снега, ветер с порывами до 25-30 м/с.

Непогода во вторник и ночь на среду обесточила более 40 сел автономии, бригады электриков вели ремонтные работы.

В конце прошлой недели спасатели предупреждали об усилении ветра 17-19 января.

Агро

В Украине производство азотных удобрений сократилось

Предприятия химической промышленности Украины в январе-декабре 2009 г. сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,4% по сравнению с 2008 г. – до 2,17 млн. тонн. Об этом сообщает Государстенный комитет статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 20,7% по сравнению с ноябрем 2009 г. и на 4,3% по сравнению с декабрем 2008 г. - до 220 тыс. тонн.