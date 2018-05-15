Российский сценарий реформирования СНГ, или "Мертвому припарки"…

Содружество независимых государств, которое можно смело назвать «клубом по интересам» или местом поговорить для лидеров стран, созданных на развалинах СССР, ждет великое «реформирование». Причем по российскому сценарию. Москва заявила, что в марте хочет созвать конференцию именно по этому вопросу. Почему Россия так яро взялась за СНГ, с учетом того, что о бесполезности и безбудущности организации говорили не один год, - просто прекрасно понимает, что имеет все шансы потерять и здесь свое влияние, а северной соседке без ласкающего душу «трона» жить, как видно, тяжело. Не последним делом в данной ситуации выглядят и выборы в Украине. Наша страна достаточно лакомый кусочек как для России, так и для стран Азии, которые хотят взять марш-реванш и оторваться от идей российского доминанта. Делая ставки на «своих», в преддверии появления нового президента Украины, для России очень заманчиво выглядят перспективы «правильного использования» нашей экономики в целом. За все время существования СНГ так и не перешло от деклараций к реальным делам, не был создан режим свободной торговли, не состоялось реформирование таможенных отношений и многое, многое другое, что могло бы сплотить в прошлом близкие страны, или хотя бы помочь попытаться противостоять кризисным вызовам – сообща всегда проще.

Российская идея фикс

Россия активно ведет переговоры насчет переиначивания Содружества независимых государств, причем в 2010 году ей и карты в руки – РФ председательствует в Содружестве.

Как заявил первый вице-премьер-министр России Игорь Шувалов, он «со своими коллегами уже начал объезжать государства СНГ. Мы получаем информацию от лидеров и государств СНГ, как бы они видели модернизацию этого формата… Будет созвана специальная конференция. Это будет в начале марта. И мы тогда будем об этом более подробно говорить».

«Если ранее заявлялось, что в начале 90-х годов СНГ было форматом, который не должен был допустить повторения югославского сценария, то в настоящий момент СНГ - это формат, который востребован самой жизнью для обеспечения реальных интеграционных процессов», - считает он.

И.Шувалов также отметил, что уже готов проект договора СНГ о зоне свободной торговли, который отвечает самым высоким международным стандартам. По его мнению, базовые принципы на пространстве СНГ могут быть примерно такими же, которые планируется заложить в отношения с Евросоюзом.

«Таким образом, мы прокладываем мост через ЕЭП к другим государствам СНГ для формирования общего экономического законодательства с тем, чтобы база развития бизнеса на всем этом пространстве была единой», - сказал первый вице-премьер.

Планы на постсоветском пространстве, как видно, не заканчиваются. «Через параллельное движение по этим двум направлениям мы в перспективе сможем подойти к широкому экономическому пространству, охватывающему страны, входящие и в ЕС, и в СНГ», - уверен он.

Хочется отметить, что именно лидирующее положение России в этом объединении, что обуславливает ее особый интерес к СНГ, для ряда других стран-участниц является причиной, мягко сказать, осторожного подхода к Содружеству. Для Грузии, например, противостояние с РФ закончилось выходом из организации.

***Содружество Независимых Государств (СНГ) создано в декабре 1991 года. В принятой декларации участники Содружества заявили о своем взаимодействии на началах суверенного равенства. СНГ объединяет: Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину. С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия. В сентябре 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства. В 1995 году были подписаны Соглашение об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и Соглашение о создании Сообщества Суверенных Республик в составе Беларуси и России с созданием соответствующих координационных органов. Решением Межгосударственного Совета четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) в феврале 1999 года Республика Таджикистан признана полноправным участником Таможенного Союза.

В октябре 2000 года главами государств пяти стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В настоящее время Армения, Молдавия и Украина обладают статусом наблюдателя при ЕврАзЭС. 25 декабря 2005 года к этой организации присоединился Узбекистан.

В сентябре 2003 года четырьмя странами - Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной было подписано соглашение о формировании ЕЭП (Единого экономического пространства). Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств осуществляется через его координирующие институты (уставные органы, исполнительные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ).

Кишиневский саммит раскрыл глаза пошире

Что касается действительности в плане отношений в рамках СНГ или состоятельности этой организации, то ярким показателем является кишиневский саммит глав стран-участниц Содружества в октябре 2009 года. Главной интригой форума стала вероятность встречи Ющенко и Медведева. Последний тогда ее проигнорировал, не видя необходимости в дискуссии. Демонстративное поведение Медведева к своему коллеге говорит о том, что Россия не готова к полноценному диалогу не просто с Ющенко, а с Украиной в целом. Глава Российской Федерации, перейдя на личности, ярко продемонстрировал ожидание нового президента нашей страны, с которым, видимо, считает диалог пойдет в «нужном» русле. Хотя, это, по крайней мере, выглядит непрофессионально.

Еще одним интересным моментом форума было поведение азиатских участников. В Кишинев не приехали президенты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Ислам Каримов. Они объяснили свое отсутствие жестким графиком в связи с кризисом. Но и без лупы можно рассмотреть действительные причины нежелания садиться за один стол переговоров с россиянами. В последствии это проявилось спорами вокруг нефти и газа. Причем победителями в них стали отсутствующие на саммите страны. Им таки удалось «объяснить» России, что ее монопольное положение на рынке топлива близко к завершению. Прогибаться никто больше не будет…

Вернемся к реформированию СНГ. Об этой необходимости в Кишиневе заявил и Виктор Ющенко. Между тем, по его мнению, формат саммита Содружества является полезной площадкой для двусторонних и многосторонних контактов, в то же время, эффективность СНГ как организации вызывает серьезное сомнение. Он отметил, что сегодня только 4% решений СНГ имплементируют в странах-участницах. Как отметил Президент, во время встречи руководителей делегаций в узком кругу была очень серьезная и жесткая полемика по этому поводу. «Я даже не помню такого накала», - сказал он.

Президент констатировал, что руководителям государств не было предложено для принятия ни одного содержательного предложения о совместных действиях по преодолению последствий мирового финансового кризиса. Острая дискуссия состоялась относительно вопроса сохранения территориальной целостности государств в связи с аннулированием ряда соглашений, связанных с выходом Грузии из СНГ. В.Ющенко сообщил, что украинская сторона обратилась к руководителям других государств сохранить те соглашения и положения, которые касаются подтверждения территориальной целостности стран. При этом он отметил, что сегодня кое-кто из членов СНГ позволяет себе политику шантажа, политику непризнания территориальной целостности стран, что является недопустимыми.

Как видим, проблем у Содружества много, но каждый раз все переговоры заканчиваются только планами на будущее и пустыми декларациями. И причина тому одна – у объединений всегда есть лидер, но он должен быть настолько авторитетным, чтобы у остальных не вызывало сомнений в правильности предложенных им идей. Видимо, для СНГ такая практика не под силу…

По мнению директора Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского госуниверситета Алексея Власова, «кишиневский саммит показал, что СНГ окончательно превратился в дискуссионный клуб президентов. Причем президенты сами принимают решение о формате своего участия. Если поездка их не очень бодрит и нет необходимости организовать встречу со своими партнерами, то центральноазиатские лидеры игнорируют эти саммиты».

По его словам, отсюда можно сделать главный вывод: основное наполнение СНГ плавно переходит в параллельные интеграционные структуры - ЕврАзЭС, ОДКБ. При этом он не исключил, что, возможно, в ближайшее время появятся новые интеграционные структуры.

«Что касается СНГ – пациент находится в тяжелом состоянии, но для окончательной смерти его достаточно далеко. В таком состоянии СНГ может просуществовать еще достаточно долго», - уверен А.Власов.

Подытоживая можно сказать, что СНГ в свое время, конечно, минимизировало болезненный процесс становления независимых государств на территории бывшего СССР. Объединение имеет шанс превратиться в межгосударственное с авторитетной позицией. Но пока оно представляет собой «союз» зачастую несовпадающих интересов. Роль этой организации слишком завышена заинтересованным лидером, который продолжает пытаться завоевать утраченные территории. России, наверняка, нужно для начала научиться вести равноправный диалог с, по ее мнению, перифериями. Иначе идея реформировать СНГ, сделав его воздействующим на современные международные отношения, - дело далекого будущего, если не утопия…

Оксана Павловская (УНИАН)