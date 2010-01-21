ВР ввела раздельный сбор бытовых отходов

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с отходами».

Об этом сообщили УНИАН в информационном управлении парламента.

Согласно сообщению, данным законом внесены изменения в Кодекс «Об административных правонарушениях», законы «Об отходах», «О местных государственных администрациях», «О местном самоуправлении в Украине», «О милиции».

В соответствии с законом, с целью улучшения благоустройства населенных пунктов, рационального использования вторичных ресурсов, уменьшения угрозы санитарному и эпидемическому благополучию населения вводится раздельный сбор бытовых отходов.

Раздельный сбор бытовых отходов осуществляется их собственниками согласно методике организации раздельного сбора бытовых отходов, которая утверждается Министерством по вопросам ЖКХ.

Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках при наличии разрешения соответствующих органов местного самоуправления.

Запрещается термическая обработка (сжигание) бытовых отходов без предварительной сортировки.

При этом невыполнение требований к обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, уничтожения, удаления и захоронения влечет за собой взыскание штрафа на граждан от 50 до 100 (ранее от 1 до 5) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 150 (ранее от 5 до 8) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Закон также уточняет терминологию в сфере обращения с отходами в направлении ее приближения к европейской.