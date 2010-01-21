Эксперт: внешняя политика Тимошенко будет конъюнктурной

Директор института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ прогнозирует, что в случае победы на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО ее внешняя политика будет конъюнктурной, а Виктора ЯНУКОВИЧА - экономизированной.

Об этом он сказал во время круглого стола в четверг.

С.ТОЛСТОВ считает, что внешней политике, в случае президентства В.ЯНУКОВИЧА будет предоставлен “доктринальный характер”, она будет оформлена в виде некого документа, который будет предложен на утверждение парламента. По его словам, вполне возможно ожидать экономизации внешней политики. “Об экономизации внешней политики время от времени говорится на протяжении последних 15 лет, но, учитывая бизнесовый характер интересов Партии регионов, вполне возможно привлечение к властной коалиции групп ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКА и очевидно, что именно экономическим аспектам в сфере внешней политики будет придаваться приоритетное значение”, - сказал он.

По мнению С.ТОЛСТОВА, внешнюю политику будут пытаться использовать для содействия экономическому развитию и делать ударение на сотрудничестве с такими государствами как Бразилия, Россия, Индия, Китай, странами ЕврАзЭС, в первую очередь Казахстаном, странами Ближнего и Среднего Востока, включая Турцию, государствами Юго-Восточной Азии и некоторыми государствами Латинской Америки. Кроме того, будут предприняты существенные попытки для урегулирования противоречий с Россией, в первую очередь путем прекращения идеологической войны.

Вполне возможен, по словам эксперта, пересмотр повестки дня переговоров с ЕС, в частности по поводу уточнения параметров программы “Восточное партнерство” и определенный пересмотр предыдущих договоренностей, достигнутых в контексте создания зоны свободной торговли. “Вполне очевидно, что позиция Украины в этих вопросах будет жестче и менее уступчивой”, - сказал он.

С.ТОЛСТОВ прогнозирует, что в случае, если Президентом станет Ю.ТИМОШЕНКО, внешняя политика будет иметь достаточно конъюнктурный характер, свои коррективы будет вносить чрезвычайная зависимость от внешних заимствований и экономической помощи. Декларируемый курс на Европейский Союз будет сохранен, но, поскольку экономическое положение Украины будет оставаться тяжелым, никаких существенных сдвигов по поводу интеграционных связей или послабления визового режима в ближайшие годы ожидать не приходится. “До тех пор, пока в Украине не будет прекращен экономический кризис, ЕС будет рассматривать украинских граждан как потенциальных мигрантов и таким образом ограничивать их приезд”, - считает эксперт.

По его словам, в стратегических вопросах политика будет сводиться к балансированию между США, ЕС и Россией. Основные элементы прозападной риторики будут сохранены.

С.ТОЛСТОВ также прогнозирует, что министром иностранных дел при президентстве Ю.ТИМОШЕНКО может стать Борис ТАРАСЮК, или нынешний министр Петр ПОРОШЕНКО, который “вполне сработался с нынешней командой исполнительной власти”.

С.ТОЛСТОВ также отметил, что на сегодня В.ЯНУКОВИЧ имеет более выписанную концепцию внешней политики, чем Ю.ТИМОШЕНКО, которая “в известной степени ограничивается собственными заявлениями”.

Кроме того, эксперт отметил, что в окружении В.ЯНУКОВИЧА больше специалистов, занимающихся вопросами внешней политики на постоянной основе.

“Таким образом, внешнеполитический блок в случае президентства ЯНУКОВИЧА будет иметь большую подпочву и большее количество заангажированных специалистов”, - сказал он.

По прогнозу эксперта, министром иностранных дел при президентстве В.ЯНУКОВИЧА может быть Константин ГРИЩЕНКО, Леонид КОЖАРА или Александр ЧАЛЫЙ.