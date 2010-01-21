ЦИК не исключает обжалования результатов первого тура выборов

В Центральной избирательной комиссии не исключают, что кто-то из кандидатов в президенты обжалует результаты голосования на президентских выборах 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Я не исключаю, что у кого-то может возникнуть желание обратиться в суд относительно обжалования действий Центральной избирательной комиссии по поводу установления итогов голосования», - сказал А.МАГЕРА.

Он сообщил, что по закону Украины «О выборах Президента Украины» второй тур на выборах Президента может состояться только в третье воскресенье после голосования в первом туре.

Кроме того, по словам А.МАГЕРЫ, формировать окружные избирательные комиссии во время второго тура будут лишь два кандидата, которые вышли во второй тур голосования в пропорции 50 на 50. ОВК во время второго тура президентских выборов должны быть сформированы не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а кандидаты в президенты должны подать кандидатуры относительно членов окружных комиссий не позднее, чем за 12 дней до дня голосования.

Вместе с тем, по словам А.МАГЕРЫ, в случае, если будут обжаловаться результаты голосования 17 января, это не может изменить дату проведения второго тура президентских выборов.