Анонс на 22 января

Состоится визит премьер-министра Украины Юлии Тимошенко во Львов.

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В Минтранссвязи состоится заседание Комиссии по определению победителя конкурса на замещение вакантной должности начальника государственного предприятия «Морской торговый порт Усть-Дунайск».

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Состоится подписание Соглашения между Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины и Профсоюзом работников связи Украины, которое подпишут председатель НКРС Сергей Колобов и председатель Профсоюза работников связи Николай Стародуб.

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Пресс-конференция на тему: «Транспортировка нефти и газа в Европу: как усилить украинский фактор?». Приглашены: Вадим Копылов, первый заместитель министра топлива и энергетики Украины - председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» (2000-2002); Светлана Голикова, эксперт по вопросам энергетики; Леонид Касянчук, независимый эксперт энергетического рынка . Вопросы: Почему Украина теряет позиции стратегического партнера Европы в вопросах транспортировки нефти и газа?; Является ли сегодня угрозой для украинской энергетической независимости альтернативные нефте- и газотранспортные системы, которые строят Россия, Европа и Азия?; Существуют ли пути борьбы с российской монополией?; Почему не работает в аверсном режиме газопровод «Одесса Броды»?

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Круглый стол в режиме видеомоста Москва-Киев на тему: «Политические и экономические риски 2010 года и президентские выборы в Украине».Участники: Константин Матвиенко, руководитель корпорации стратегического консалтинга “Гардарика”; Вадим Бодаев, директор Международной инвестиционной компании SigmaBleyzer; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Андрей Блинов, главный редактор журнала «Эксперт-Украина»; Андрей Ермолаев, директор центра социальных исследований «София»; Евгений Копатько, социолог Холдинга Research & Branding Group; Михаил Погребинский, директор центра политических исследований и конфликтологий; Виталий Портников, обозреватель радиостанции «Свобода»; Владимир Фесенко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента».

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Пресс-конференция на тему: «Украина перейдет на бесплатное программное обеспечение? Сколько сэкономит государство и коммерческие компании на использовании ПО с открытым кодом?». Приглашены: Андрей Семенченко, первый зам.председателя Госкоминформатизации Украины; Игорь Лисицкий, президент Ассоциации производителей программного обеспечения «Информационные технологии Украины»; Юрий Радченко, координатор Украинской ассоциации пользователей и разработчиков свободного и открытого программного обеспечения; Ярина Ключковская, директор по корпоративным коммуникациям “Майкрософт Украина”.

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Охотники и рыбаки в опасности: на Общество военных охотников и рыбаков Вооруженных Сил Украины осуществляется рейдерская атака". Вопросы: Как группа бизнесменов попыталась “силой” захватить власть в 13-тысячной действующей общественной организации? Существует ли в Украине право на свободу объединения, защищает ли его Министерство юстиции? Каким образом и как скоро охотничьи и рыбачьи хозяйства, доступные для граждан, могут оказаться в частной собственности олигархов и чиновников?. Участники: председатель Центрального Совета Общества военных охотников и рыбаков Вооруженных Сил Украины Николай Гурин; председатель Южной региональной организации военных охотников и рыбаков Вооруженных Сил Украины Константин Яни; партнер юридической фирмы “Москаленко и партнеры” Анастасия Москаленко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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