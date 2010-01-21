Главное на 21 января (вечер)

Финансы

Международный валютный фонд (МВФ) отмежевывается от распрей между Министерством финансов и Национальным банком Украины по поводу выделения правительству 2 млрд. долл. из золотовалютных резервов.

УНИАН получил заявление представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА по поводу решения Исполнительного Совета МВФ от 30 декабря 2009 г., «согласно которому был снижен нижний уровень по чистым международным резервам приблизительно на 2 млрд. долларов США в рамках программы между МВФ и Украиной».

В заявлении объясняется, что «это решение было принято затем, чтобы предоставить возможность украинскому руководству использовать имеющиеся ресурсы для проведения внешних платежей, которые должны быть сделаны в соответствии с программой МВФ с Украиной».

«Также поднимался вопрос, – отмечается в заявлении представителя МВФ, – о возможности перевода части пассивов (обязательств) Украины в МВФ (вместе с соответствующими международными активами) из НБУ в правительство Украины. С точки зрения МВФ, пассивы (обязательства) страны – это ответственность самой страны-участника, а не отдельного органа или организации. Руководство страны может принять решение – предоставить или перевести или разместить такие пассивы (обязательства) среди разных внутренних организаций или органов. Любые решения о таком переводе или распределении являются решением исключительно руководства Украины».

Как объяснили УНИАН в Национальном банке (собеседник просил не называть его фамилию), это заявление можно интерпретировать как ответ МВФ на обвинение исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО в адрес Нацбанка, который поставил НБУ в вину «отказ предоставить правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от Международного валютного фонда для проведения внешних операций».

В заявлении МВФ отмечено, что Фонд согласился только на снижение количественного показателя по чистым золотовалютным валовым резервам, а вот на чьих счетах – НБУ или правительства - будут учитываться эти средства – это уже дело украинской власти.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и инициировании процедуры ликвидации «Укрпромбанка» и «Ипобанка».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Решение об отзыве лицензии принято правлением НБУ 21 января 2010 года. Также с этого дня прекращаются полномочия временных администраторов «Укрпромбанка» и «Ипобанка», а также прекращены полномочия органов управления этих кредитно-финансовых учреждений.

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Столица" (г. Киев), действие которого закончилось 19 января, до 19 июля 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка "Столица".

"Постановлением Национального банка (№16 от 20 января 2010 г.) продлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на 6 месяцев - с 20 января 2010 г. до 19 июля 2010 г. включительно", - говорится в сообщении.

Госфинуслуг и АМКУ подписали соглашение о партнерстве для реализации совместных действий по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции в финансовой сфере.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Соглашение подписано 19 января 2010 года председателем Госфинуслуг Виктором СУСЛОВЫМ и и.о. председатели АМКУ Александром МЕЛЬНИЧЕНКО.

Согласно сообщению, главная цель соглашения заключается в систематизации принципов и подходов к совершенствованию и развитию эффективной конкурентной среды в финансовом секторе. Реализация соглашения, в частности, будет способствовать качественному формированию конкурентной политики в этой сфере, развитию эффективной конкуренции между финансовыми учреждениями с учетом прогрессивного мирового опыта в условиях глобализации экономики.

С целью практической реализации соглашения стороны решили проводить взаимные консультации относительно развития рынков финансовых услуг: анализ влияния на конкуренцию процессов слияния и согласованных действий финансовых компаний, а также государственное регулирование цен в финансовом секторе.

Также достигнута договоренность о постоянном обмене информацией. Совместно будут проводиться мероприятия по ограничению монополизма и противодействию нарушениям, которые будут иметь негативное влияние на последующее развитие конкуренции.

Кроме того, Антимонопольный комитет и Госфинуслуг вместе будут осуществлять мероприятия, направленные на разработку предложений относительно реализации конкурентной политики в финансовой сфере, соблюдения конкурентного законодательства на принципах равноправия субъектов хоздеятельности перед законом.

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента на закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 162 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. (Для преодоления вето необходимо 300 голосов - УНИАН).

Также парламент не поддержал предложение Президента отклонить данный закон. «За» проголосовали лишь 5 (при необходимых 226 – УНИАН) из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент принял решение направить данный законопроект на доработку в профильный комитет, и рассмотреть его на следующей пленарной неделе. Предложение поддержали 275 народных депутатов из 435, зарегистрированных в зале.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1020/8,1185, к 12:00 цены упали до 8,0920/8,0995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 8,0885/8,1010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2723/,2728, а к 12:00 цены снизились до 0,2711/0,2717. К закрытию цены достигли уровня 0,2710/0,2716. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7650 (+0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4030/1,4135. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4185/11,4440, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3660/11,3880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,3860/11,4065.

Транспорт

"Укрзализныця" не планирует повышать стоимость билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

«На сегодня нет планового задания по повышению цен. Эта работа по пересмотру тарифов на 2010 год (на пассажирские перевозки – УНИАН) должна проводиться на уровне Минтранссвязи, Минэкономики. Мы не скрываем, что заинтересованы привести их уровень к уровню издержек, но на сегодня, учитывая инфляцию, таких планов нет», – сказал он.

В связи со сложными метеоусловиями дороги государственного значения в Николаевской и Херсонской областях заснежены, затруднено движение автомобильного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, движение затруднено на автодороге Н-14 Кировоград–Николаев на 175-187 км и на 190-196 км в Николаевской обл.

По оперативным данным, на 13:00 в западных областях Украины, а также на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей местами идет небольшой снег, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. В Закарпатской обл. – местами туман. На остальной территории страны – без осадков.

В Херсонской обл. движение транспорта по автомобильным дорогам общего пользования обеспеченно, но на автодороге М-14 Одесса–Мелитополь–Новоазовск (на Таганрог) на участке 190–207 км сильный ветер переносит снег из поля на проезжую часть дороги. Движение транспорта обеспечено, но усложнено. Проводятся меры по очистке снега – на участке работают 17 рабочих и специальные машины.

На перевалах в Карпатах без осадков, температура воздуха -4 –6 градусов С. В АР Крым идет дождь, температура воздуха составляет 0 -1 градусов С. Проезд обеспечен.

На автодороге М-05 Киев–Одесса без осадков. Температура воздуха -8 –9 градусов С. Дорога сухая, в Одесской области местами заснеженные дороги. Проезд обеспечен.

В целом, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Черниговской области местами наблюдается снежный накат, в Волынской, Хмельницкой, Луганской и Одесской областях покрытие местами заснежено.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей заснежено. На зимнем содержании дорог задействованы 1736 единиц техники и 2665 рабочих.

Кабинет министров Украины распорядился выделить 120 млн. 380 тыс. грн. для подготовки объектов инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в 2010 году.

Об этом говорится в постановлении №36 от 20 января т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, средства будут выделены за счет остатков нераспределенных средств Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2010 г., а в случае их нехватки – за счет поступлений от размещения государственных ценных бумаг.

Из общей суммы Министерству транспорта и связи выделят 38,8 млн. грн. (на проектирования, строительство, реконструкцию и ремонт аэропортов), Министерству по делам семьи, молодежи и спорта – 50 млн. грн. (на реконструкцию НСК «Олимпийский»), Государственному комитету телевидения и радиовещания – 31, 58 млн. грн. (на приобретение прав на телевизионную трансляцию матчей чемпионата Европы 2012 года по футболу (первый взнос по установленному графику лицензионному соглашению с УЕФА).

Кабмин поручил Минфину внести соответствующие изменения в расписание государственного бюджета, а Госказначейству – перечислить средства Стабфонда.

(УНИАН)