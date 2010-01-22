Янукович за консорциум по эксплуатации украинской ГТС

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

Об этом политик заявил в эфире Николаевской областной телерадиокомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Я буду вносить предложение о создании газотранспортного консорциума в Украине для эксплуатации существующей газотранспортной системы, реконструкции ее с целью увеличения объемов прокачки газа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «нужно пересматривать газовые соглашения, и я буду этот вопрос ставить перед нашими партнерами – перед Россией, и буду его ставить в плоскости справедливой цены».

По словам кандидата в президенты, такие действия наряду с возможным участием Украины в консорциумах по созданию газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» создадут условия защиты национальных интересов, и, прежде всего, – в сфере энергобезопасности.