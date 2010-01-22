Намерения Януковича по ГТС - сдача национальных интересов

Стратегической целью лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА является сдача национальных интересов Украины, считают в БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА о намерении инициировать создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской ГТС.

«ЯНУКОВИЧ не знает, как ему подороже продать нашу ГТС. Несколько дней назад он заявил, что будет помогать России строить обходные – вдумайтесь в это слово – обходные газопроводы в обход Украины. А сегодня уже хочет консорциум. Это двухэтапная сдача национальных интересов», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

«ЯНУКОВИЧ, во-первых, пытается простимулировать Россию к постройке обходных, не через Украину, газопроводов. А во-вторых, этот консорциум будет создан на базе коррупционных схем «РосУкрЭнерго». Эти интересы для ЯНУКОВИЧА являются наивысшими», - отметил народный депутат.

При этом С.ПАШИНСКИЙ напомнил, что по закону, поданному на рассмотрение парламента в 2006 году народным депутатом Украины Юлией ТИМОШЕНКО, запрещено отчуждать ГТС или ее части.

«Понимая, что эти ребята попробуют рано или поздно забрать самое дорогое, что есть в государственной собственности, а это ГТС, мы предварительно об этом позаботились. Так что Виктору Федоровичу нужно, как минимум, посмотреть учебник географии и понять, где находится Украина, и что такое ГТС. А, как максимум, - понять, что украинское законодательство запрещает любые действия относительно ГТС», - отметил С.ПАШИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что выступает за создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

По его словам, такие действия, вместе с возможным участием Украины в консорциумах по созданию Россией обходных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» создадут условия для защиты национальных интересов, и, прежде всего, – в сфере энергобезопасности.