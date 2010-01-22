ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Долговая яма для нового президента», в котором пишет - будущему президенту Украины достанется около $36 млрд госдолга, $20 млрд из которых нужно погасить за следующие 5 лет. Издание выясняло, станет ли это проблемой №1 для нового руководства страны…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/dolgovaja-jama-dlja-novogo-prezidenta-136442/

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Также «Дело» в материале «Миттал» не соглашается с требованиями Тимошенко» пишет – премьер дала поручение руководству «АрселорМиттал Кривой Рог» повысить зарплаты работникам предприятия на 25%. Руководство завода опровергло заявление Юлии Тимошенко относительно невыполнения инвестсоглашения. По его мнению, зарплата на «АрселорМиттале» — самая высокая в отрасли…

http://delo.ua/biznes/kompanii/mittal-ne-soglashaetsja-trebovanijami-timoshenko-136432/

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«Дело» в материале «Аналитический обзор: Курс гривни будет оставаться стабильным» пишет - на следующей неделе, вероятно, будет наблюдаться повышение спроса на гривню, связанное с окончанием месяца, поэтому позиции гривни по отношению к доллару сохранятся…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-kurs-grivni-budet-ostavatsja-stabilnym-136426/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Не сберегли» пишет – вчера завершилась 20-летняя история Укрпромбанка. Менеджерам Нацбанка не удалось спасти от ликвидации учреждение, которое пострадало от финансового кризиса и оттока вкладчиков одним из первых. Бороться за активы крупного сберегательного банка намерены не только его кредиторы, но и национализированный Родовид Банк. Он рассчитывает получить все ликвидные активы банкрота. Последствия ликвидации Укрпромбанка ощутит вся финансовая система, признают банкиры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1307994

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «МВФ дал Украине право выбора» пишет – Международный валютный фонд вчера признал право правительства Украины получить у Нацбанка валютные средства, перечисленные ему фондом в рамках кредита stand-by. В НБУ не согласны изменить целевое назначение почти $6 млрд, так как это противоречит украинскому законодательству. Кабинет министров нуждается в средствах и вполне может получить к ним доступ после смены главы центробанка, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1307985

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Издание «Экономические известия» в материале «Минрегионстрой готовит штрафы» пишет - Министерство регионального развития и архитектуры готовит документ, значительно увеличивающий штрафы за строительство и эксплуатацию самовольно построенных домов, а также невыполнение предписаний Госархстройинспекции…

http://eizvestia.com/markets/full/4188826

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Также «Экономические известия» в публикации «Пенный заговор» пишут - пьянствовать в общественных местах, возможно, станет сложнее. За принятие соответствующего законопроекта №1171 сразу в трех чтениях проголосовали 359 радетелей за народное счастье. Таким образом, для продажи слабоалкоголки и пива вводятся такие же ограничения, которые действуют для алкоголя и табачных изделий…

http://eizvestia.com/markets/full/4188823

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«Газета по-киевски» в материале «А если весной потоп?» пишет - в декабре-январе в Киеве выпало рекордное количество снега. Академик Анатолий Яцык рассказал изданию, чем грозит столице резкое потепление…

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/22/070414.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Поезда снова подорожают» пишет – в 2010 году «Укрзализныця» планирует снова повысить цены на билеты, как минимум, на величину инфляции (экономисты прогнозируют ее около 10% в год). Как сообщил первый замначальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» (УЗ) Игорь Бреус, «пока готовим предложения»…

http://www.segodnya.ua/news/14109276.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Российский сценарий реформирования СНГ, или "Мертвому припарки"…» пишет - без равноправного диалога, на который вряд ли пойдет Россия, идея сделать Содружество воздействующим на международные отношения - дело далекого будущего, если не утопия…

https://economics.unian.net/rus/detail/33755

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в материале «Баффетт: Гендиректора разорившегося банка нужно лишать имущества» пишет – за крах банка его генеральный директор должен отвечать всем своим имуществом и даже имуществом супруги, считает инвестор Уоррен Баффетт. Президенту Бараку Обаме стоит включить такое требование в пакет реформы финансового сектора, заявил он в интервью Fox Business Network….

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/01/22/929927

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Издание «Известия» в публикации «Минск грозит Калининграду» пишет – в Москве пройдут российско-белорусские переговоры о поставках российского электричества через Белоруссию в Калининград. Если они провалятся (два раунда уже прошли впустую), белорусы обесточат анклав. В Минске заявляют, что, освещая и согревая Калининград, Москва занимается "пиратскими поставками" тока, который можно отключить в любую минуту. Аналитики уверены: на самом деле наше электричество белорусов не интересует, они хотят выторговать себе дешевую нефть. А калининградцы просто стали заложниками…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137556/

(УНИАН)