В США индекс Conference Board в январе вырос на 1,1%

США. В январе 2010 года индекс опережающих индикаторов Conference Board вырос на 1,1% по отношению к декабрю 2009 года.

Комментарий. Этот индекс отражает общую тенденцию развития экономики США на ближайшие 3-6 месяцев и рассчитывается на основании прогноза основных макропоказателей. Рост индекса свидетельствует, что экономика США имеет хорошую базу в этом году.