Корпоративные новости из США оказались лучше прогноза

10:58, 22 января 2010
Разное
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США. В  четвертом квартале 2009 года чистая прибыль банковской группы   Goldman Sachs Group Inc. составила 4,95 млрд долл., тогда как в 2008 году был получен чистый убыток в размере 2,12 млрд долл. 

США. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль интернет-магазина Bay Inc.   выросла в 3,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 

США. В четвертом квартале 2009 года  чистая прибыль Google выросла в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.  

Комментарий. Корпоративные новости оказались приятной неожиданностью. Аналитики прогнозировали меньший рост прибыли этих компаний. Теперь дискуссии о быстром выходе экономики США из кризиса набирают обороты. При этом остается вопрос, каким образом компании достигли таких результатов с учетом того, что  в целом показатели безработицы и снижение платежеспособности населения США продолжают иметь место.

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