Корпоративные новости из США оказались лучше прогноза

США. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль банковской группы Goldman Sachs Group Inc. составила 4,95 млрд долл., тогда как в 2008 году был получен чистый убыток в размере 2,12 млрд долл.

США. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль интернет-магазина Bay Inc. выросла в 3,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

США. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль Google выросла в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Комментарий. Корпоративные новости оказались приятной неожиданностью. Аналитики прогнозировали меньший рост прибыли этих компаний. Теперь дискуссии о быстром выходе экономики США из кризиса набирают обороты. При этом остается вопрос, каким образом компании достигли таких результатов с учетом того, что в целом показатели безработицы и снижение платежеспособности населения США продолжают иметь место.