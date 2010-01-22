В США индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в январе снизился до 15,2п.

США. В январе 2010 года индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности снизился до 15,2 п. против 22,5 п. в декабре 2009 года.

Комментарий. Отсутствие четких ориентиров относительно возможной динамики стоимости энергетических ресурсов в этом году только усиливает пессимизм производителей, что и отразилось в снижение индекса.