При президенте Януковиче цена на газ резко не упадет

Сейчас рано говорить о снижении цен на газ, заявила народный депутат Украины от Партии регионов Ирина АКИМОВА в эфире «5 канала», отвечая на вопрос, снизятся ли цены на газ в случае победы лидера «регионалов» Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента.

«О спуске цен говорить сейчас рано, если вообще возможно», - цитируют И.АКИМОВУ «Подробности».

«Цены снизить, тем более в течение одного месяца после прихода к власти, невозможно. Слишком много проблем было накоплено правительством Юлии ТИМОШЕНКО в этой сфере в течение 2009 года. Опустить цены на газ можно только в случае, если будут пересмотрены газовые договоренности с Россией», - сказала представитель ПР.