Тому, кто проиграет второй тур, будет сложно вернуться в политику

Директор программ французского Института международных и стратегических отношений Лора ДЕЛЬКУР считает, что тому, кто проиграет второй тур президентских выборов в Украине, будет сложно вернуться в большую политику.

Такое мнение она высказала в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Речь идет о двух протагонистах (Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ – УНИАН). Это люди, которые имеют продолжительный опыт в политической жизни Украины, и можно предположить, что в определенный момент в обществе возникнет необходимость обновления политической элиты, и тот или та, кто проиграет второй тур, уже не вернется в большую политику”, - сказала эксперт.

Вместе с тем она отметила, что много будет зависеть и от того, каким образом будет действовать новый Президент Украины.

Говоря о будущих отношениях Украины с ЕС, Л.ДЕЛЬКУР отметила, что оба кандидата, вышедшие во второй тур, будут заниматься приближением к ЕС как приоритетом внешней политики Украины.

“Даже В.ЯНУКОВИЧ не ставит под сомнение это сближение с ЕС. Так что эта тема – консенсусная. И потому Европейский Союз не может ничего сказать, кто был бы для него лучшим”, - сказала французский эксперт.

“Конечно, можно предположить, что это сближение с ЕС будет более активно реализовываться, если Ю.ТИМОШЕНКО станет Президентом, потому что это – один из ее “боевых коньков”, в то время как В.ЯНУКОВИЧ, даже несмотря на то, что это очень важно для Украины, будет намного осторожнее в отношении ЕС”, - сказала Л.ДЕЛЬКУР.