Тигипко не опровергает возможности своего премьерства

Экс-кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО, который занял в первом туре выборов третье место, не опровергает возможности своей работы в должности премьер-министра.

Об этом он заявил в интервью Украинской службе Би-Би-Си.

“Во-первых, я хотел бы сказать, что вопрос премьерства я не отвергаю. Если придет новый Президент и скажет: "Уважаемые, выборы прошли, много было сказано, извиняюсь за этот популизм, стране нужны изменения, не боюсь не популярных шагов", готов их делать как премьер, скажем”, - заявил он.

“Почему? Потому что вот с 97-го года, как я только пришел в Кабинет министров, я всегда слышу: «Почему мы не можем делать эти изменения?» И всегда есть объяснение. Политическое объяснение. Политическая целесообразность нам всегда откладывала эти изменения, потому что очередные выборы, выборы, выборы… И так Украина недореформованной и остается”, - отметил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что важнейшей задачей для него остается модернизация Украины.

“В модернизированной стране более свободные люди. Не будет люмпена. Это означает, что изменятся политики - более прагматичные придут люди и так далее. Поэтому я вижу себя вот в такой конфигурации. И готов рискнуть своим именем и своим имиджем и пр. И не боюсь я этого, потому что я смогу все объяснить людям, и они это абсолютно нормально будут воспринимать. Не просто так делать, а объяснять, объяснять и объяснять”, - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 20 января кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что предложила С.ТИГИПКО пост премьер-министра в случае своей победы на президентских выборах.