ЦИК приняла уже 224 протокола с "мокрыми печатями"

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11.00 приняла 224 протокола с "мокрыми печатями" от окружных избирательных комиссий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, за сегодняшний день комиссия приняла 6 протоколов окружных избирательных комиссий и еще 6 протоколов комиссия приняла повторно.

Всего в ЦИК должно поступить 225 протоколов о голосовании по Украине и 1 - об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа, чтобы официально объявить результаты выборов.