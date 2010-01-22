В Киеве 3-5 февраля состоится «ИнтерАГРО 2010»

В Киеве в выставочном центре «КиивЭкспоПлаза» (ул. Салютная 2-б) с 3 по 5 февраля пройдет VI Международная специализированная выставка рентабельного высокоэффективного сельского хозяйства «ИнтерАГРО 2010». Об этом УНИАН сообщили в акционерном обществе «Киевская международная контрактовая ярмарка», которое выступило организатором выставки.

Как сообщают организаторы, Международная выставка “ИНТЕРАГРО 2010” соберет в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» представителей свыше 400 ведущих предприятий из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Китая, Италии, Турции, Польши, России, Испании, Аргентины, Бельгии, Австрии, Канады и других стран. Участники продемонстрируют свои последние разработки и достижения в сельскохозяйственной отрасли. Экспозиция “ИНТЕРАГРО 2010” развернется в трех павильонах и на открытой площадке. На площади свыше 30 тыс. кв. м. будет представлено более 400 экспонентов, из которых 150 будут привезены иностранными компаниями из 13 стран мира.

«Посетители выставки «ИнтерАгро 2010» будут иметь уникальную возможность ознакомиться с последними мировыми достижениями в сфере науки и практики сельского хозяйства, принять участие в обсуждении важных вопросов, связанных с перспективами и проблемами современного агропромышленного комплекса, и получить объективную картину сельскохозяйственного рынка», - говорят организаторы.

По их мнению, выставка будет интересна не только аграриям, но и представителям пищевой и перерабатывающей промышленности, рядовым посетителям и будущим аграриям - студентам сельскохозяйственных вузов, которые будут иметь возможность получить квалифицированные ответы на вопросы. Деловая программа выставки «ИНТЕРАГРО 2010» пройдет под девизом: «Инновационная деятельность - основа повышения эффективности и модернизации агропромышленного комплекса Украины в современных условиях».

Кроме того, АО "Киевская международная контрактовая ярмарка" и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в рамках выставки “ИнтерАГРО 2010» положат начало определению брендов ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса, наиболее популярных среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Украины. Определение наилучших брендов состоится в номинациях: "Производитель сельскохозяйственной техники", "Производитель средств агрохимии", "Производитель семян и агродилер".

«Всемирный Банк улучшил прогнозные показатели роста украинской экономики в будущем году. Темпы ее роста будут в 2,5 раза выше, чем эксперты банка ожидали ранее. Экономика страны демонстрирует такие показатели благодаря стойкому росту агропромышленного комплекса. Именно этот сектор дает возможность Украине выйти на первые позиции в мировом производстве сельскохозяйственной продукции, что в условиях продовольственного кризиса делает агропромышленный комплекс страны особенно привлекательным для инвестиционных вложений», - считают в акционерном обществе «Киевская международная контрактовая ярмарка».

Выставка пройдет при поддержке Министерства аграрной политики Украины, Федерального Министерства экономики Германии и правительства Франции, генерального спонсора - компании "Ростсельмаш".

Справка УНИАН. Выставка «ИнтерАГРО 2010» является главным событием отрасли и направлена на продвижение современных технологий в агропромышленный комплекс. На выставке представлены предприятия всех отраслей сельскохозяйственного машиностроения, производители минеральных удобрений, средств защиты растений, продукции животноводства, новейшие научно-технические разработки для профессионалов-аграриев и др.

Выставка считается важнейшим форумом, который определяет перспективы развития аграрной сферы.