Закон допускает возможность признания выборов несостоявшимися

Закон Украины «О выборах Президента Украины» допускает возможность признания выборов несостоявшимися , но юристы считают такой сценарий маловероятным.

Как сообщал УНИАН, ряд политологов, сотрудников штабов кандидатов, рядовые избиратели активно обсуждают – насколько реальная возможность срыва второго тура Президентских выборов или признания их несостоявшимися. Кроме того, ряд участников президентской гонки уже призвали своих избирателей прийти на выборы, но голосовать “Против всех” . Поэтому УНИАН попытался выяснить – как действующее законодательство регламентирует порядок голосования во втором туре и порядок признания выборов несостоявшимися.

Как разъяснили УНИАН в Правовой группе «Павленко и Побережнюк», перечень законных оснований, при наличии которых голосование на избирательном участке может быть признано недействительными, содержится в Законе Украины «О выборах Президента Украины». Данный перечень является исчерпывающим и применим также ко второму туру Президентских выборов. В данном случае необходимо подчеркнуть, что голосование может быть признано недействительным только в пределах того или иного избирательного участка, а не в целом по Украине.

Существует также вероятность, хотя и небольшая, что выборы могут быть признаны несостоявшимися, но также исключительно на основаниях, очерченных в Законе Украины «О выборах Президента Украины».

Адвокат Правовой группы Алена ПРОЦЕНКО прокомментировала положения Закона, согласно которым возможны следующие варианты возможного голосования во втором туре.

Вариант 1: во второй тур проходят два кандидата на пост Президента Украины. В таком случае согласно части 16 статьи 85 ЗУ «О выборах Президента Украины»: если в бюллетень для повторного голосования было внесено две кандидатуры, избранным Президентом Украины по итогам повторного голосования считается кандидат, который по итогам повторного голосования получил большее, чем другой кандидат, число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. То есть, избранным будет считаться тот кандидат, который набрал большее количество голосов избирателей, которые ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ (реализовали свое право голоса).

Вариант 2: во второй тур проходит один кандидат на пост Президента Украины (в случае, если один из кандидатов подал в Центральную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры с баллотирования и Центральная избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации такого кандидата и нет кандидатов, которые могли бы быть включены в избирательный бюллетень для повторного голосования). В таком случае, если в избирательный бюллетень для повторного голосования была включена лишь одна кандидатура, кандидат считается избранным Президентом Украины, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (УНИАН: таким образом, при голосовании по одной кандидатуре на результаты выборов могут существенно повлиять призывы прийти на выборы и голосовать «Против всех»).

Кроме того, существует еще один вариант, согласно которому выборы Президента Украины могут быть признанны такими, несостоявшимися. Согласно части 18 статьи 85 ЗУ «О выборах Президента Украины», если в результате повторного голосования оба кандидата, баллотировавшихся, набрали одинаковое количество голосов или если голосование проводилось по одной кандидатуре и она не получила более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, выборы Президента Украины считаются несостоявшимися.

Справка УНИАН.В обществе, штабах, среди экспертов активно обсуждается вопрос – как и за кого будут голосовать, нужно ли вообще приходить на выборы. Так, политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ высказал мнение, что сторонники Виктора ЮЩЕНКО могут вообще не прийти на голосование из-за того, что они несколько растеряны. Он не исключил, что может быть использован определенный сценарий срыва выборов, в том числе с помощью использования судов.

Председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО считает, что одним из самых вероятных способов фальсификаций во втором туре президентских выборов может стать их срыв на отдельных участках путем создания искусственного отсутствия кворума в избирательных комиссиях.

Ряд участников президентской гонки (например, Арсений Яценюк) уже призвали своих избирателей прийти на выборы, но голосовать “Против всех” .

В избирательном штабе кандидата на пост Президента Украины Владимира ЛИТВИНА первый тур выборов вообще считают несостоявшимся в связи с массовыми фальсификациями и активным применением админресурса со стороны основных кандидатов. Заместитель руководителя фракции Блока Литвина в Верховной Раде Олег ЗАРУБИНСКИЙ также заявил, что штаб В.ЛИТВИНА ни в коем случае не будет поддерживать ни одного из кандидатов президенты, которые пройдут во второй тур выборов.