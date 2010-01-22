Опрос: Разрыв между Януковичем и Тимошенко составит 14,2%

Разрыв между кандидатами в президенты Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО во втором туре выборов будет составлять 14,2% в пользу лидера Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент Агентства социальных исследований (АСИ) Валерий ЗАГОРОДНЮК, который представил результаты социологического исследования на тему: «Кто станет следующим Президентом Украины?».

По результатам опроса, во время повторного голосования на выборах Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА должны поддержать 47,8% опрошенных, Ю.ТИМОШЕНКО – 33,6%, что дает преимущество лидеру ПР в 14,2%.

В то же время не голосовать ни за одного из кандидатов намерены 12,6% респондентов, не определились, за кого голосовать – 6% опрошенных.

По словам В.ЗАГОРОДНЮКА, если учесть переход голосов избирателей от тех участников президентской гонки, которые не вышли во второй тур, то большинство электората Сергея ТИГИПКО и Петра СИМОНЕНКО поддержат В.ЯНУКОВИЧА, а большинство из тех, кто голосовал за Виктора ЮЩЕНКО, Владимира ЛИТВИНА и Олега ТЯГНИБОКА, намерены поддержать Ю.ТИМОШЕНКО.

Почти поровну распределятся голоса сторонников Арсения ЯЦЕНЮКА, прогнозирует В.ЗАГОРОДНЮК.

Вместе с тем, как показало исследование, ни при каких обстоятельствах Ю.ТИМОШЕНКО не поддержат 54,9% опрошенных, В.ЯНУКОВИЧА - 39,9%.

По мнению 59,9% респондентов, Президентом Украины станет В.ЯНУКОВИЧ, в свою очередь – 37,3% опрошенных считают, что главой государства будет избрана Ю.ТИМОШЕНКО.

Исследование проводилось 18-19 января 2010 года. Было опрошено 2 тыс. 600 человек во всех областных центрах Украины, а также в Севастополе и Киеве.