ГЛАВНОЕ на 22 января (день)

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Финансы

НБУ: МВФ не принимал решения о переводе валютных активов правительству

Решение о переводе валютных активов от Нацбанка правительству Совет Директоров МВФ не принимал – заявление НБУ

Никаких решений относительно перевода валютных активов от Национального банка Украины в адрес Кабинета министров Украины Совет Директоров Международного валютного фонда (МВФ) не принимал.

Об этом говорится в заявлении Нацбанка, обнародованном на сайте банка.

Напомним, и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 20 января т.г. заявил, о том, что НБУ отказался выполнять якобы согласованные с МВФ договоренности о передаче правительству Украины из золотовалютного резерва страны 2 млрд. долл. США, полученных ранее Нацбанком в рамках программы «Стенд-бай».

«Решение Совета Директоров МВФ, принятое 30 декабря 2009 года, касается исключительно вопроса модификации критерия эффективности программы «Стенд-бай» по чистым международным резервам на конец 2009 года, то есть МВФ согласовал уменьшение нижней границы чистых международных резервов на сумму 2 млрд. долл. США. Никаких решений относительно перевода валютных активов от Национального банка Украины к правительству Украины Совет Директоров МВФ не принимал», - говорится в заявлении НБУ.

При этом НБУ подчеркивает, что вышеуказанное подтверждено в письме, направленном в адрес украинской стороны заместителем директора Европейского департамента МВФ Пола ТОМСЕНА и заявлении для СМИ постоянного представитель МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, который также заявил, что руководство страны может по своему усмотрению переводить или размещать средства (в т.ч., полученные от МВФ) между органами власти.

В Нацбанке поясняют, что, во-первых, такой перевод средств должен отвечать требованиям законодательства Украины, которое регулирует вопрос взаимоотношений правительства и Национального банка Украины, в том числе, относительно управления золотовалютными резервами и финансирования дефицита государственного бюджета. «В частности, статьи 48 и 54 Закона Украины «О Национальном банке Украины» делают невозможным осуществление такой передачи средств», - говорится в заявлении.

Во-вторых, НБУ подчеркивает, что независимо от того, какая институция от имени Украины получила средства МВФ, они должны использоваться в соответствии с целями программы «Стенд-бай» и обязательствами, которые в ее рамках взяла на себя Украина, а именно – для урегулирования краткосрочных проблем платежного баланса. Получение средств в рамках этого механизма не может рассматриваться как источник финансирования дефицита государственного бюджета страны-заемщика.

«Согласование МВФ на использование Украиной части полученных от МВФ средств на финансирование дефицита государственного бюджета, которое Украина получила в рамках первого и второго пересмотров программы «Стенд-бай», сопровождалось обязательствами украинской стороны относительно направления этих средств преимущественно на погашение внешних долговых обязательств правительства Украины. То есть, такое использование части средств в рамках программы «Стенд-бай» рассматривалось, в первую очередь, в контексте содействия по урегулированию проблем платежного баланса Украины», - говорится в заявлении и указывается, что соответствующий объем средств на общую сумму 4,8 млрд. долл. в эквиваленте был зачислен непосредственно на счета правительства.

Остальные средства (5,8 млрд. долл. в эквиваленте), которые Украина получила в соответствии с программой «Стенд-бай» в 2008 - 2009 гг., были направлены на счета

Национального банка Украины для их возможного использования непосредственно на цели программы «Стенд-бай». Эти средства, в частности, предназначенные для обеспечения платежей субъектов неправительственного сектора экономики по выполнению ими своих внешних обязательств в период временного дефицита поступлений в Украину валютных средств.

«В то же время, Национальный банк Украины в случае необходимости, готов продать необходимый объем иностранной валюты Министерству финансов Украины для обеспечения осуществление внешних платежей правительства Украины. Национальный банк Украины считает необходимым еще раз подчеркнуть, что в вопросе использования золотовалютного резерва он будет руководствоваться исключительно требованиями законодательства Украины», - говорится в заявлении.

20 января И.УМАНСКИЙ заявил, что Национальный банк Украины до сих пор отказывается предоставлять правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от Международного валютного фонда для проведения внешних операций. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какой объем из этой суммы уже использован при расчете за газ в январе. И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее договоренность об этом была достигнута с МВФ.

При этом министр отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.

Экономика

Всемирный банк намерен скупать "плохие" долги в Украине

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в банковскую группу Всемирного банка, планирует создать несколько фондов для покупки проблемных займов компаний и частных лиц в Центральной и Восточной Европе (в основном в Польше, Украине и Прибалтике), сообщает Дело.

Общая сумма невозвратных кредитов в этом регионе выросла до 200 млрд долларов. ВБ намерен вложить в проект около 1,5 млрд долларов, рассчитывая при этом на активную поддержку частных инвесторов. Первый фонд начнет работать через три месяца, решение о втором, более крупном, находится в финальной стадии обсуждения.

Решение о создании фонда CEE Special Situations Fund было принято IFC и ЕБРР в середине января. Как сообщила вчера австрийская газета Der Standart, его управляющей компанией станет CRG-Capital ("дочка" американской CRG Partners Group), специализирующаяся на инвестициях в проблемные компании региона Центральной и Восточной Европы. ВБ намерен инвестировать в этот фонд со штаб-квартирой в Вене около 200 млн евро из программы по спасению проблемных активов, принятой им и МВФ в октябре прошлого года, а также привлечь к финансированию частных инвесторов. Кроме того, сама CRG-Capital вложит в фонд 36 млн евро. Как сообщила CRG-Capital, ее главной целью являются рынки Польши, Румынии, Венгрии, стран Балтии, а также Украины.

Партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура считает идею приобретения региональных "плохих" долгов с дисконтом и их санации перспективной. По ее словам, выкуп токсичных активов оказался весьма успешным в США, где помог спасти финансовую систему страны. "Фонды могут частично способствовать притоку свежего капитала, — соглашается старший экономист UniCredit Research Маттео Феррацци, — но при этом нельзя переоценивать их значимость". Капитала любого фонда недостаточно, чтобы восстановить рынки Центральной и Восточной Европы, объем ВВП которых превышает 2,5 трлн долларов. Особенно тяжелая ситуация сейчас в странах Балтии и на Украине, и перспективы их восстановления пока неясны, отметил Феррацци.

Кризис показал востребованность СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза

Министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ считает, что мировой экономический кризис показал постсоветским странам, в том числе и Украине, востребованность Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Минувший год подтвердил востребованость СНГ. Это был год, когда наши страны испытали последствия глобального экономического кризиса и, точно так же как в глобальном масштабе, в масштабе СНГ кризис стимулировал к активным действиям по налаживанию сотрудничества в дополнительных сферах», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он напомнил, что был создан новый механизм – механизм регулярных совещаний министров финансов СНГ, разработаны совместные антикризисные меры, которые осуществляются странами - членами Содружества координировано и помогают минимизировать последствия кризиса.

Министр признал, что кризис внес коррективы в реализацию стратегии экономического развития СНГ, но план мероприятий первого этапа этой стратегии одобрен и выполняется.

С.ЛАВРОВ также отметил, что в СНГ одобрена и реализуется концепция дальнейшего укрепления Содружества и план мероприятий в этом направлении. При этом он напомнил, что этот год в СНГ будет Годом науки и инноваций, а также Годом ветеранов ВОВ.

Кроме того, С.ЛАВРОВ напомнил, что были приняты все необходимые документы для того, чтобы с 1 января заработал Таможенный союз. По его словам, президенты РФ, Беларуси и Казахстана согласовали план мероприятий по обеспечению нового качества интеграции – Единого экономического пространства. Параллельно с началом функционирования Таможенного союза разрабатывается план перехода к ЕЭП этих стран, сказал С.ЛАВРОВ.

«Есть все основания полагать, что в условиях кризиса механизмы интеграции на пространстве СНГ существуют и были востребованы в максимальной степени. Причем интерес к этим процессам, в т.ч. к Таможенному союзу, растет и у стран, которые к нему еще не подключились: Киргизия и Таджикистан уже высказали свою заинтересованность. Мы, конечно же, слышим и звучащие в Украине заявления, что и в интересах этого государства необходимо повнимательнее присмотреться к тем выгодам, которые несут в себе интеграционные процессы», - сказал он.

ТЭК

Бензин в рознице за неделю подорожал в среднем на 2,5%

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 15 по 22 января 2010 года увеличились на 2,3-2,7% (в среднем на 2,5%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 января 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 2,5% - с 6,40 грн./литр до 6,56 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 2,3% - с 6,95 грн./литр до 7,11 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 2,3% - с 7,47 грн./литр до 7,64 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 2,7% - с 6,30 грн./литр до 6,47 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Общество

Депутаты ВР намерены бороться с нелегальной миграцией

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 230 народных депутатов из 270, зарегистрированных в сессионном зале.

По данным Информационного управления парламента, этот законопроект разработан с целью усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Проектом закона, в частности, предлагается запретить въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которые своими действиями дискредитировали Государство Украина, унизили достоинство украинского народа; является носителями инфекционной или другой опасной болезни или прибыли из страны с особо сложной эпидемиологической ситуацией; подали заведомо неправильные сведения или поддельные или испорченные документы; не выполнили финансовых обязательств перед Украиной; не имеют финансовых возможностей для обеспечения своего пребывания в Украине и тому подобное.

Транспорт

Проезд в киевском метро останется по 1 грн. 70 коп.

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что в мэрии столицы не готовятся никакие документы по изменению стоимости проезда в метрополитене, и такой вопрос не рассматривался.

Об этом он сказал в интервью журналистам по просьбе прокомментировать заявление руководителя КП «Киевский метрополитен» о необходимости повышения тарифа за проезд из-за того, что сейчас он экономически не обоснован.

«Не обращайте внимания. Это его личное мнение. Это никакого отношения не имеет к позиции ни Киевского городского председателя, ни моей позиции. И я говорю: у него достаточный тариф для обеспечения нормального функционирования метрополитена», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время, согласно его объяснениям, у столичной подземки есть другая проблема, и ее руководитель, таким образом, хочет решить: «Вопрос в другом. Вопрос в льготниках».

По словам первого заместителя председателя КГГА, на сегодняшний день не выполняется закон Украины о возмещении за счет субвенции из государственного бюджета бесплатного проезда льготников.

«Если государство будет выполнять свои обязанности в соответствии с законом, у него хватит средств без какого-либо повышения тарифа. Он говорит от безысходности. Не платят за бесплатную перевозку, у него нет средств, и он ищет, как выйти из ситуации. Но нельзя переводить на нормальных жителей, которые платят полную стоимость, то, что должно делать государство», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вчера начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ заявил, что экономически обоснованным является тариф 2,5 грн.

Столица

Киевлянам заплатят за гололед

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил руководителям профильных управлений и Главному информационно-вычислительному центру обеспечить переначисление по квартплате за содержание придомовых территорий за январь в связи с неудобствами, возникшими из-за неубранного снега.

Об этом вчера шла речь на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА.

“Обязательно будем переначислять. Мы переначислим за январь: не будем брать денег с киевлян за уборку территорий. Сколько это выйдет, столько и будет”, – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Также, по его словам, в платежках, которые киевляне получат в феврале, не будет взыматься плата за горячую воду в тех домах, где в январе был недогрев воды, и о чем известно столичным властям. В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО не уточнил, сколько таких домов, и в каких районах они расположены.

Киев очистят от сугробов и льда через две недели

На заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА, было принято решение очистить Киев от сугробов снега и льда в течение двух недель, учитывая сегодняшнюю ситуацию и возможности соответствующих служб.

“Мы считаем, нам нужно, чтобы освободить титульные улицы и остановки от снега, две недели”, – сказал гендиректор КП “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ.

Докладывая о проведенной работе, сообщил Г.ГЛИНСКИЙ, что за один день из столицы вывезено 1 тыс. 580 тонн снега. Зачистка проводилась во всех районах города. К работам были привлечены работники ГАИ, которые перекрывали улицы, чтобы работала техника, а также помогали освобождать территорию от припаркованных машин. Он отметил, что ГАИ ежедневно будет по заявке “Киевавтодора” осуществлять такую работу поочередно на тех улицах, где еще есть завалы снега.

Он отметил, что активную работу ведут и работники районных администраций. Только за сегодня ЖЭКи районов получили дополнительно около 300 тонн соли и 439 тонн смеси соли с песком.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил обеспечить уборку снега в двухнедельный срок, а также уже на ближайшей неделе убрать со всех улиц города сломанные ветки и поломанные стихией деревья. Он поинформировал, что из 16 млн. грн., которые мэр поручил срочно выделить на ликвидацию стихии, 8 млн. уже выделено районам, на них закуплены соль и смесь соли с песком. Остальные средства также должны поступить в ближайшее время, они будут использованы на зарплату и закупку горюче-смазочных материалов.

В свою очередь Г.ГЛИНСКИЙ отметил, что “Киевавтодор” использует средства транспортного сбора на ремонт дорог. На это А.ГОЛУБЧЕНКО отреагировал положительно. “Только так сейчас можно делать, пока нет бюджета”, – сказал он.

А.ГОЛУБЧЕНКО также признал вину КГГА и руководства районов за ситуацию, которая сложилась в городе на сегодня. “Мы получили то, что заслужили”, – сказал он, комментируя усилия городской власти для решения проблемы снежных завалов. “И в первую очередь это касается районов. Везде была “зарублена” работа”, – прибавил он.

При этом первый заместитель председателя КГГА отметил, что он не снимает ответственности ни с КГГА, ни с председателей районов. “Безусловно, это – просчет, и он должен пойти на пользу: если мы умеем делать выводы со своих ошибок, то мы их должны сделать и не бояться здесь их признавать”, – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, прибавив, что очистительные работы в городе должны были начаться еще в конце декабря, несмотря на праздники.

Студенты возьмутся за лопаты

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО утверждает, что студенты и учащиеся профессионально-технических училищ добровольно согласились расчищать столичные улицы от снега и льда.

В частности, уже вчера в районах города к уборке снега привлекались от 30 до 135 учащихся или студентов, которым уже исполнилось 18 лет.

«Нам предложили помощь ректоры. Добровольно. Мы выделили из резерва лопаты, ломы», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,12 грн./долл., продают – по 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 21 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 21 января и сегодня составляет 11,47/11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,36-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,57-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 января, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2742 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2729-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,12 грн./долл., курс продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также не изменился по сравнению с 21 января и сегодня составляет 11,45/11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,36-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,71 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 января, повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2632 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2745 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2729-0,2770 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 января, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,265264, к российскому рублю – 0,26926.