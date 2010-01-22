Европа разочарована Украиной и настороженно относится к обоим претендентам в президента.

Такое мнение высказал в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» Финского Института международных дел Аркадий МОШЕС.

«На сегодняшний день в Европе существует достаточно настороженное отношение к обоим кандидатам, которые вышли во второй тур. И это является частью общей картинки, которую мы видим сейчас, это уже, видимо, четвертая волна за последние 20 лет усталости от Украины», - сказал эксперт.

«На Украину после 2004 года возлагали такие огромные надежды в плане осуществления реформ, что сегодня, когда эти надежды не оправдались, разочарование неминуемо», - добавил А.МОШЕС.

По его словам, отношение к Виктору ЯНУКОВИЧУ является настороженным, поскольку его «неоправданно» считают пророссийским кандидатом, а отношение к Юлии ТИМОШЕНКО является настороженным потому, что даже за последний год она сделала достаточно много противоречивых заявлений.

«Поэтому говорить сегодня о том, что на кого-то Европа делает ставку, в теории просто не приходится. Я думаю, Европа серьезно ожидает сложные времена в этом плане», - сказал эксперт.