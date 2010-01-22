НС Фонда Ахметова распределил средста для жертв в Луганской больнице №7

Наблюдательный совет принял решение о распределении средств семьям погибших и пострадавшим в Луганской больнице №7, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Сегодня, 22 января, состоялось второе заседание Наблюдательного совета по оказанию помощи вследствие взрыва в Луганской городской больнице №7. Кроме членов Совета, в заседании приняли руководители профильных городских и областных служб, на которых лежит ответственность по работе с пострадавшими семьями. В оперативном режиме были приняты решения по ключевым вопросам – о распределении средств семьям погибших и пострадавшим, а также об оснащении пульмонологического отделения 7-ой больницы.

На помощь семьям и закупку оборудования фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выделил 2 миллиона гривен.

Помощь семьям будет распределена следующим образом:

- по 10 тыс. грн. в качестве базовой помощи получат 15 семей, в которых есть погибшие. Особое внимание будет оказано семьям, в которых есть несовершеннолетние дети или дети-студенты. Помощь на каждого несовершеннолетнего ребенка составит 50 тыс. грн. (всего четверо детей). Также по 50 тыс. грн. получат два студента и юноша, который проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины

- по 50 тыс. грн. будет перечислено 5-ти тяжело пострадавшим пациентам и сотрудникам больницы, которые на данный момент находятся в реанимации и в отделении интенсивной терапии.

Как сообщалось ранее, Фонд закупит необходимое оборудование для реанимационного отделения, которое будет временно развернуто на базе Луганской городской больницы №4. Коечный фонд медучреждения будет расширен с 6 до 10 койкомест. В срок до 5 февраля 2010 г. необходимое лечебно-диагностическое оборудование будет выбрано, закуплено и установлено в 4-ой больнице. Что касается разрушенного корпуса больницы №7, то его планируют восстановить в 6-месячный срок. Часть выделенных фондом «Развитие Украины» средств пойдет также на оснащение пострадавшего кардиологического отделения.

*** Более детальную информацию о происходящем в Луганске можно узнать на блоге Фонда http://akhmetovfoundation.blogspot.com/ .