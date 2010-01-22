Янукович намерен добиться гарантированного минимума

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на посту главы государства намерен добиться гарантированного минимума транзита газа через Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом политик заявил в ходе поездки в Херсонскую область.

В.ЯНУКОВИЧ отметил важность получения для Украины гарантий от России и Европы для прокачки через территорию страны минимум 100 млрд. кубометров газа в год.

«Одной из задач, которые будут стоять передо мной после победы на президентских выборах, станет, безусловно, нахождение путей получения гарантий прокачки газа через газотранспортную систему не менее 100 млрд. куб. м. как со стороны поставщика – России, так и со стороны заказчика – Европы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь украинская сторона, подчеркнул кандидат на пост Президента, будет гарантировать стабильный транзит газа по своей территории.