Анонс на 25 января

Пресс-конференция на тему: «Новый рекорд Украины: одна из самых первых по экономической несвободе! Что дальше?». Участники: Владимир Лановой - директор Центра рыночных реформ; Александра Кужель - председатель Госкомпредпринимательства Украины. Также приглашен Богдан Данилишин - министр экономики Украины.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской общественной организации «Защиты прав потребителей финансовых услуг» на тему: «Информационная поддержка населения Украины в юридических вопросах и вопросах защиты прав потребителей. Основные проблемные финансовые учреждения Украины. Проблемы и перспективы законодательного регулирования финансового рынка Украины». Участники: Руслан Демчак, президент и основатель организации; Алексей Мерецкий, директор организации; Владимир Ямпольский и Роман Майданик – партнеры организации (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 501-01-87, benzler@ubg.ua.

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Пресс-конференция народного депутата, министра финансов в Оппозиционном правительстве Николая Азарова и народного депутата, министра экономики в Оппозиционном правительстве Ирины Акимовой на тему: «После правления Тимошенко экономику придется восстанавливать как после войны?»

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Пресс-конференция Ликвидатора Укрпромбанка Константина Раевского на тему: «Об отзыве банковской лицензии Укрпромбанка и инициировании процедуры его ликвидации».

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В Печерском районном суде Киева начнется слушание по уголовному делу одного из организатора аферы «Элита-Центр» - А.Волконского (Шахова).

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Сенсационные разоблачения Генеральной прокуратуры США. Преступные действия украинских чиновников, связанных с делом П.Лазаренко". Участник экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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PricewaterhouseCoopers приглашает на открытый Форум, посвященный вопросам и проблемам налогообложения иностранных граждан в Украине.

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