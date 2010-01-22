Главное на 22 января (вечер)

Промышленность

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз, по сравнению с прошлогодним октябрьским прогнозом, по падению ВВП Украины в 2009 году на 0,5% - до 14,5%.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

На 2010 год ЕБРР оставил свой прогноз роста ВВП Украины без изменений, на уровне 3%.

Также уровень роста экономики Украины на 3% ЕБРР прогнозирует и в 2011 году.

Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) экономики Украины по итогам 2009 года составило 20,2%, а в декабре прошлого года зафиксирован рост на 0,4% по сравнению с декабрем 2008 года.

Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

«Падение ИПБО за год замедлилось до 20,2%, что является отображением определенного улучшения ситуации в промышленности, однако в большей мере обусловлено статистическим эффектом базы сравнения», – говорится в сообщении Нацбанка.

НКРЭ сохранила в январе текущего года тарифы на электроэнергию для предприятий химической промышленности и горно-металлургического комплекса на уровне октября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно решению, НКРЭ сохранила тариф для потребителей 1-го класса напряжения на уровне 42,21 коп. за кВт/ч и 2-го класса - 56,24 коп за кВт/ч.

Сохранение уровня цены на электроэнергию в условиях экономического кризиса для предприятий ГМК и химпрома зафиксировано двусторонними меморандумами Кабмнета министров с объединениями предприятий отрасли, действие которых продлено на 2010 год. Под действие указанного тарифа подпадают 111 предприятий ГМК и химпрома, перечень которых утвержден НКРЭ по предложению Минпромполитики.

Кабинет министров Украины повысил минимальные отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23 декабря 2009 г. № 1428 опубликовано на сайте парламента.

Согласно документу, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия устанавливается на уровне 68,05 за 1 литр 100%-ного спирта, розничная - 89,8 грн., на коньяк трехзвездочный - 95,35 грн. и 131,6 соответственно, коньяк четырехзвездочный - 106,3 и 146,7 грн., пятизвездочный - 120,8 и 166,7 грн. и на другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки - 95,35 и 131,6 грн.

На вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и в другой таре емкостью 1 л минимальные розничные цены составляют 12 грн.

Новости ТЭК

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в 2009 году сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, - до 95,2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в 2009 году сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4%, или на 3,731 млн. тонн меньше, чем за 2008 год.

За 2009 год филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 25,883 млн. тонн нефти, что на 2,5%, или на 638,1 тыс. тонн, больше, чем в 2008 году.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано 12,652 млн. тонн нефти, что на 19,5%, или на 3,069 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год.

За 2009 год доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 75,5%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 24,5%.

Финансы

По оперативным данным, доходы общего фонда Государственного бюджета Украины в 2009 году (с учетом возмещения налога на добавленную стоимость) составили 172,207 млрд. грн., или 93,3% от плана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, переданном УНИАН.

По данным Секретариата Президента, по сравнению с 2008 годом доходы общего фонда государственного бюджета уменьшились на 13,647 млрд. грн., или на 7,3%.

По оценкам специалистов Секретариата Президента, в 2009 г. дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составил 16 млрд. 189,4 млн. грн., или 9,8%: доходная часть бюджета не выполнена на 15 млрд. 363,5 млн. грн., или на 9,3%, тогда как расходная часть бюджета превышена на 825,9 млн. грн., или на 0,5%.

Об этом сказано в аналитической записке о состоянии бюджета ПФУ по итогам 2009 г., переданной агентству УНИАН пресс-службой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В 2009 г. доходная часть фонда составляла 148 млрд. 335,9 млн. грн., из них собственные доходы составили 99 млрд. 739,2 млн. грн., средства Госбюджета – 48 млрд. 539 млн. грн., другие поступления – 57,7 млн. грн.

По оценкам экспертов СП, в 2009 г. расходная часть бюджета ПФУ составила 165 млрд. 685 млн. грн.

По оценкам специалистов Секретариата Президента, собственные поступления фонда в 2009 г. составили 99 млрд. 739,2 млн. грн., что на 11 млрд. 667,9 млн. грн. меньше показателей проекта бюджета ПФУ на 2009 г.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0915/8,1190, к 12:00 цены упали до 8,0790/8,0915. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0750/8,0880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,3000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2729, к 12:00 цены снизились до 0,2713/0,2718. К закрытию цены достигли минимума - 0,2707/0,2712.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7900 (+0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4070/1,4165.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4430/11,4845, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4050/11,4610. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,3860/11,4065.

Погода в Украине

Укргидрометцентр Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает, что в результате вторжения холодного арктического воздуха в Украине ожидается дальнейшее усиление морозов.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ.

В частности, 23 января на большей части территории страны ночью 18-23°, местами 25-27° мороза; в южных областях ночью 13-18°, днем 10-15° мороза.

24-25 января ночью - 25-30°, днем - 17-22° мороза; в южной части ночью - 19-25° мороза, днем -11-16° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 10-12° мороза, днем - 1-4° мороза.

26-28 января очень холодная погода в Украине сохранится.

(УНИАН)